Juan Reverdito de Gran Hermano, al límite: “Estoy en mi peor momento”

Juan Reverdito, el taxista que compitió en la última edición de Gran Hermano, reconoció que atraviesa un momento difícil y contó sus estrategias para superarlo. Entrevistado por LAM, el exGran Hermano reveló que con lo que saca por conducir el taxi no le alcanza para vivir.

Adelantó que le encantaría sumarse a Bailando 2023 y dijo que, aunque está “laburando”, la situación es complicada y por eso está “en el peor momento” desde que salió de la casa.

Juan Reverdito se hizo un insólito tatuaje

“Estoy laburando, pero se me complica un montón”, dijo Juan Reverdito que está ilusionado con la idea de ser convocado como participante para la edición de Bailando 2023 que ya se empieza a palpitar. “¿Sabés qué lindo tener un llamadito? Sería una revancha personal que quiero. Demostrar que soy todo lo contrario a lo que era en la casa”, declaró. Además, aseguró que “estar en el Bailando sería un golpe anímico para mí espectacular”.

El exGran Hermano disparó contra la producción

Juan Reverdito habló se lo duro que es trabajar 14 horas diarias y que el dinero no alcance. En este sentido, le reclamo a la producción de Gran Hermano por la falta de ofertas laborales.

Juan Reverdito y un tatuaje alusivo a su paso por la casa. (Instagram @juan.reverdito)

“Estoy complicado y poniéndole el pecho a todo esto. No estoy bien”, afirmó y agregó: “La calle está difícil y el auto que yo tengo es mitad mío y mitad de mi ex, y le tengo que dar la mitad de lo que gano a ella”.

Juan Reverdito habló con Diario Los Andes

Él trabajaba como taxista antes de ingresar a la cara y luego volvió a su oficio. Está en la calle desde las 6:30 de la mañana y no deja de trabajar hasta las 20. De acuerdo a su testimonio, logra recaudar unos 13 mil pesos diarios a los que debe restar la nafta y la comida.

“Hoy no hay nada vinculado a ellos (la producción de Gran Hermano) que me genere ingresos. En tres meses nunca me tiraron un centro y lo poco que hice fue para mí. Si no te llaman es muy difícil que te conozcan. Yo vivo día a día. Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero”, concluyó.