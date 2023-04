La Tora de Gran Hermano reveló cómo fue su reducción mamaria para derribar mitos

Lucila Villar, que se hizo conocida como “La Tora” tras su paso por Gran Hermano, compartió un video en el que habla de la intervención estética a la que se sometió mucho antes de entrar a la casa más famosa del país.

Aunque el programa ya terminó, los participantes siguen dando de qué hablar. Todos ellos ganaron fama durante su estadía en la casa de Gran Hermano y La Tora no fue la excepción.

Al contrario, por una u otra razón siempre queda en el centro de la escena. Si bien desde que entró a la casa La Tora blanqueó que había pasado por el quirófano para realizarse retoques estéticos, esta vez sorprendió por la claridad y autenticidad con la que habló -en TikTok- de una de estas intervenciones.

Algunas de las cirugías que se realizó La Tora tuvieron fines estéticos, pero esta tuvo otro móvil: tenía que ver con cuidar su bienestar. La participante de Gran Hermano reconoció que el tamaño de sus tetas le molestaba y no sólo por una cuestión estética.

Eso la motivó a consultar a un especialista y rápidamente decidió pasar por el quirófano para someterse a una reducción mamaria.

Qué dijo La Tora de su reducción mamaria

La exGran Hermano rebeló que recibió un sinfín de consultas respecto a esta intervención y eso la motivó a grabar un clip para derribar mitos. “Me llegan muchos mensajes preguntando sobre mi operación, si me dolió o no. Así que acá estoy para despejar dudas”, dice La Tora en el clip de TikTok que no tardó en viralizarse.

“Yo me lo hice en 2020 o 2021, no me acuerdo en qué año pero sé que fue en el mes de noviembre. Primero me hice unos chequeos para ver cómo quedaría después”, explica. En el video reconoce que recibió asesoramiento y contención por parte de su médica y que eso fue clave para tener una buena experiencia.

Contó que “se sacó” 1,5 kg y que esto la hizo “una persona más feliz y segura”. Además contó: “La operación no duele nada y más si tenés los calmantes correspondientes, pero todo depende del cuerpo de cada”. Con respecto al ejercicio, contó que un mes después de la intervención ya estaba entrenando y remató: “Me quedaron divinas”.