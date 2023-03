“¿Cuál sos?”: Coti Romero tuvo un fuerte cruce con “La Tora” en vivo y la acusó de tener dos personalidades

Coti Romero y Lucila, “La Tora”, nunca tuvieron muy buena relación dentro de la casa de Gran Hermano. Ahora que ambas quedaron eliminadas del reality, se encontraron en un programa de espectáculos y la correntina no dudó en enfrentarla tras haber escuchado que la describió como “envidiosa” y “celosa”.

Las ex participantes de Gran Hermano visitaron A la Barbarossa y se sacaron chispas en vivo. Coti apuntó contra “La Tora” al decirle que no entendía cuál era su personalidad, ya que, según ella, se mostró diferente al volver a ingresar a la casa en el repechaje.

“Vos entraste de una forma y cuando volviste a ingresar fuiste otra persona. Entonces, ¿cómo eras? ¿Eras la primera o la segunda? Porque no está bueno decir que una persona es igual dentro que fuera de la casa cuando es un juego lo que vivimos y acá es completamente diferente”, manifestó la correntina.

Lucila no tuvo miedo en responder y le aseguró a Romero que cuando la conozca afuera va a saber quién es realmente. “Yo particularmente soy la misma de la primera edición, con el mismo carácter, nada más que modifiqué las formas. Sin meterme en quilombos ajenos”, enunció.

“Pero hablaste de mi dentro de la casa. La segunda vez que entraste no querías meterte en quilombos ajenos, pero estabas hablando de mi persona, no como jugadora”, replicó rápidamente la influencer. “Así como vos hablabas de todos, no entiendo que te sorprende”, respondió “La Tora.

La pareja de “El Conejo” afirmó que hablaba de sus compañeros como jugadores, en cambio la participante de Berazategui no. “Vos decías que yo era envidiosa, celosa, cosas que absolutamente no tienen nada que ver con el juego porque de hecho no te sirve si ya no estoy ahí”, enfatizó Coti.

Sin embargo, la última eliminada de Gran Hermano dijo que hablar de Coti le servía como juego y que eso fue lo que la dejó ingresar nuevamente a la casa en el repechaje. “Yo tengo mi libre opinión y hoy sigo pensando lo mismo. Cuando hable con vos seguramente cambie esa visión. Por el momento creo eso, me tenes que respetar, como yo te respeto a vos”, concluyó Lucila.

Así fue el fuerte cruce entre Coti Romero y Lucila, “La Tora”, al aire