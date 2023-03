Coti Romero reveló que Javier García, el arquero de Boca, le mandó un mensaje por Instagram

Coti Romero, la ex participante de Gran Hermano, volvió a estar en boca de todos después de contar que Javier García, el arquero de Boca y quien estaría en una relación con Guillermina Valdés, le reaccionó con likes en algunas fotos en Instagram y le mandó la solicitud de amistad.

Ángel de Brito esperaba el móvil con Coti en LAM para hablar sobre una denuncia contra ella, pero minutos antes de salir al aire se enteró que el arquero de Boca le escribió en las redes y no dudó en empezar la entrevista con esa pregunta.

“¿Es cierto que te escribió Javi García?”, le preguntó el conductor del programa, sorprendido porque en los últimos días el futbolista fue noticia por estar saliendo con Guillermina Valdés, la ex pareja de Marcelo Tinelli.

Cuando escuchó lo que consultó De Brito, la correntina quedó en silencio por unos segundos, después se empezó a reír sin parar, ya que se dio cuenta cómo se enteró del tema. Resulta que antes de salir al aire, habló sobre el tema con Santiago Sposato, el cronista, y los micrófonos de ellos estaban abiertos para el control, por lo que alguien escuchó la conversación y así llegó la información al periodista.

“Antes de ser conocida recibí unas reacciones de él en mis redes, pero ya no están. Si entro ahora me aparece la solicitud de él, pero como que no hay ningún mensaje. Se ve que lo borró cuando empecé a contar lo de los jugadores”, explicó la influencer.

Guillermina Valdés y Javier García, ¿nuevo romance?

El viernes, Ángel de Brito contó en su programa que Guillermina Valdés “está viviendo un romance con un jugador de Boca”. Se trata de Javier García, el arquero del club que fue visto con la ex pareja de Tinelli en su auto.

“Guille salió anoche con Javier. La pasó a buscar por Palermo. Ella estaba esperando en su auto en la avenida del Libertador. Se subió al auto de él y fueron a cenar por Caballito”, detalló De Brito.

Después de cenar, el futbolista llevó a Guillermina hasta avenida del Libertador, en donde ella había dejado su vehículo estacionado. “Estuvieron tres horas juntos”, agregó el periodista de LAM.