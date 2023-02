El mal momento de Coti Romero: sufrió un robo mediante una app y tuvo que posponer su proyecto laboral con “El Conejo”

En las ultimas horas, Coti Romero vivió un hecho de inseguridad y lo compartió en sus redes sociales para advertir a sus casi dos millones de seguidores en Instagram sobre un hombre de una reconocida aplicación que le robó algo muy importante para ella.

La ex participante de Gran Hermano sorprendió a sus seguidores al contar la mala experiencia que tuvo con el chofer de la app de Uber, por lo que subió una foto de la cara del señor y compartió sus datos para que nadie más sufra lo que le pasó a ella.

Este lunes, a través de su cuenta de Instagram, Coti escribió: “este señor, de nombre Luis Daniel, me robó. Trabaja como Uber, tengan cuidado, que no le pase a nadie más. Manejaba un Toyota Corolla verde”.

La correntina contó que se compró una silla gamer para empezar a streamear con “El Conejo”, su pareja, y le había llegado a la casa de una tía, por lo que decidió utilizar Uber envíos. “Pero el señor buscó mi paquete y canceló el viaje , nunca me atendió, la aplicación nunca se hizo cargo de nada y dijo que no había retirado el paquete”, manifestó.

Por último, Coti dijo que la denuncia ya está hecha, pero lamentablemente no cree recuperar su silla gamer. “Hago esto para que este hijo de pu... no cague a nadie más”, expresó la influencer. Ahora, la correntina y su pareja no podrán comenzar su proyecto laboral. “Bueno, tendremos que esperar un poquito más para empezar con el stream. Perdón, lamentablemente no se van a hacer cargo del robo, un asco uber”, escribió Romero en Twitter.

La denuncia de Coti Romero tras sufrir un robo. Foto: Instagram

Coti se refirió a su cruce con Daniela en el debate de Gran Hermano

El jueves pasado, Coti y Daniela se cruzaron por primera vez en el debate de Gran Hermano y se sacaron chispas en vivo. “Ya que estamos hablando de que hablan adentro de la casa, escuché por ahí que Dani dijo que yo hice campaña para que ella vaya y no fue así. Igual, estaría válido porque ella para entrar a la casa hizo campaña en mi nombre. Hasta contó cuántas veces iba al baño”, apuntó la correntina.

Daniela no se quedó callada y le respondió a Coti: “yo no hice campaña en nombre de absolutamente nada. Mi campaña era Venganiela. Y, de hecho, el nombre lo puso el público, jamás salió de mi boca. Están los clips. Si querés después te los paso, si querés mirarlos”.

“Pero porque dijiste que ibas a ir por la CC. Coti y Cone. Y por Thiago. Dijiste ‘Coti me la va a pagar’. Los clips ya los vi, no necesito que me los pase”, aseguró Coti. Y Daniela volvió a responderle: “Igual yo no saco a nadie. Saca la gente, amor”.

El ida y vuelta entre las ex participantes de Gran Hermano revolucionó las redes, por lo que la pareja de “El Conejo” aclaró que es todo parte del show. “A mi me encanta esto, lo picante, pero la mejor con Dani y hasta con Abril, la sobrina de Romina, hoy nos sacamos una foto y todo, salgo de cámaras y para mi se queda todo ahí”, escribió la correntina en su cuenta de Twitter.