Coti Romero y “El Conejo” deslumbraron a sus fanáticos con una producción de fotos en la pileta

Desde que salieron de la casa de Gran Hermano, Coti Romero y “El Conejo” se convirtieron en la pareja del momento. Los jóvenes no paran de sumar seguidores en sus redes sociales y esta semana hicieron una producción de fotos para una reconocida revista.

Este jueves, la correntina compartió un adelanto de la sesión de fotos que hizo junto al cordobés para Caras. En una de las imágenes se los ve muy sensuales, Coti con una bikini estampada en colores naranja y blanco, y Alexis también en traje de baño.

Coti Romero y "El Conejo" hicieron una producción de fotos para una revista. Foto: Pablo Sabaris

En otra de las fotos, la pareja favorita del público posó en una pileta y retrató una postal de película: ella aparece con un vestido blanco mirando a la cámara y tocando el hombro de él, que está sentado a un costado observándola.

La producción de fotos de Coti Romero y "El Conejo". Foto: Pablo Sabaris

En más de una entrevista, la influencer de Corrientes aseguró que le encanta “ser el centro de atención” y estar frente a las cámaras. Por eso, en la sesión se tomó un par de fotos ella sola y conquistó con su mirada.

Coti Romero hizo una producción de fotos para una reconocida revista. Foto: Pablo Sabaris

El tierno mensaje de “El Conejo” para Coti al cumplir 3 meses de novios

Este miércoles, Alexis subió una foto en su historia de Instagram y le dedicó unas palabras a Coti por su cumple mes. “Que el día que dejemos de mirarnos, sea porque ya no podemos abrir los ojos. 3 meses”, escribió “El Conejo” junto a un corazón rojo.

Coti compartió la historia en su cuenta personal y le respondió: “te amo mi conejo”, y también dejó un corazón rojo. Además, la ex participante de Gran Hermano reveló en A la Barbarossa que se hizo un nuevo tatuaje dedicado a su novio.

El tierno mensaje de Alexis, "El Conejo" para Coti. Foto: Instagram

El tatuaje de Coti es una frase que dice “no te voy a soltar la mano”, lo que simboliza su historia de amor. “Si nos llegamos a pelear, ojalá que no, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía”, dijo la correntina.