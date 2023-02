El tatuaje secreto que Coti Romero se hizo en honor a El Conejo

El romance entre Coti Romero y Alexis “El Conejo” Quiroga comenzó dentro de la casa de Gran Hermano, pero perduró incluso afuera de la misma. Luego de cumplir 3 meses de novios, la famosa correntina reveló el tatuaje que se hizo en honor al joven.

Tras participar del reality, ambos ganaron muchos seguidores y reconocimiento. La influencer es de las participantes con más convocatoria y presencia en la televisión argentina, y cosecha en su cuenta de Instagram unos 2 millones de seguidores.

A través de esa red social muestra su día a día de la mano del cordobés, pero también habla de él en vivo. En este sentido, fue invitada al ciclo A la Barbarossa, por Telefe, donde se mostró muy contenta y enamorada.

El tatuaje de Coti que evidencia su amor por El Conejo

En un momento del encuentro, los focos se colocaron sobre Constanza y le preguntaron sobre su relación. En esa oportunidad, aseguró que cumplió 3 meses con Alexis y que por ese motivo “no había podido dormir nada” la noche anterior.

“¿Mucho sexo?”, le preguntó Pía Shaw, la panelista del programa, logrando que la correntina se ruborice. En este sentido, aseguró haber pasado la noche con su novio en la casa de él y bajo una velada romántica, en la que no pudieron conciliar el sueño, y expresó muy feliz.

Coti Romero en el programa A la Barbarossa. Foto: Captura de video

Pasados unos minutos, Pía agregó: “Tenés 23 tatuajes, y viniste con 3 tatuajes nuevos. Me extraña que no haya uno en homenaje al Cone”. Frente a esto, Romero aseguró que tenía uno en su honor, el cual lo mantuvo en secreto hasta ese momento.

“Sí, hay uno y dice ‘No te voy a soltar la mano’ en inglés. Es la primera vez que lo digo, nadie lo sabía”, explicó. Entonces, se paró para mostrar la frase “I will not let go of your hand”, grabada en la parte trasera de su pierna derecha.

Al levantarse, de paso, los panelistas le halagaron su look: un corset y unos borcegos negros, más una pollera corta color crema. Y es que su estilo de moda es de las cosas que más resaltan en ella, pues sus outfits se llevan miles de ‘me gustas’ y comentarios en sus redes.

El tatuaje de Coti Romero en honor al Conejo. Foto: Captura de video

“Temo que en algún momento nos lleguemos a pelear, pero esperemos que no porque él me marcó mucho”, aseveró la correntina mientras enseñaba su tatuaje, a lo que otro invitado le respondió irónicamente: “Se lo adjudicas a otro”, robándose algunas risas.

Coti Romero apuntó contra la sobrina de Romina Uhrig por sus malos tratos

Durante otro encuentro en el programa, la correntina tuvo un fuerte cruce con Abril, la sobrina de la participante Romina Uhrig. Todo comenzó cuando arrancaron a debatir acerca de la salida del primer familiar de la casa: Fabián, el sobrino de la exdiputada.

Cuando le comenzaron a preguntar acerca de su impresión frente a la eliminación de su hermano, la muchacha hizo un fuerte pedido: “Con todo respeto, pido que no me interrumpan. Él cuando llegó nos contó que a mi tía la vio mal, nerviosa, como shockeada porque no creyó que los compañeros de ella, los que supuestamente tienen algo de afinidad y saben que ella estaba mal, lo eliminaran; Fabián era como su fuerte y van y lo votan a él”.

El fuerte cruce entre Coti Romero y la sobrina de Romina Uhrig. Foto: época

De la mano con lo que dijo, Pía le dio la derecha y se expresó en coincidencia con lo que ella decía. No obstante, Abril decidió contestarle en seguida: “Quería terminar de hablar, pedí por favor que no me interrumpieran...”.

Así, siguió con su descargo y apuntó contra la producción de Gran Hermano, acusándola de modificar la imagen de su tía y lo que se ve de ella, pues supuestamente dejan de lado las muestras de afecto que Romina tiene con su sobrino y con los demás participantes.

“Pero está Pluto TV”, lanzó Lío Pecoraro, insinuando que por ahí se transmite todo en vivo las 24 horas. Por el otro lado, Coti Romero no perdió la oportunidad de cuestionar a Abril por sus dichos sobre la edición del show.

Coti Romero aseguró que Romina habló mal de ella muchas veces mientras estaba en la casa.

“Yo quiero decir algo, los clips no están mal editados, o de última, si están mal editados, tampoco pasaron la cantidad de veces que Romina habló mal de mí”, respondió. La sobrina de la exdiputada intentó hablar por encima para defender sus dichos, pero entonces la correntina contraatacó.

“Dejame hablar, porque vos pediste que te dejen hablar. Me parece una falta de respeto que una persona que de repente no tiene nada que ver con el medio, venga a hablarnos así a las personas que estamos acá sentadas en la mesa y trabajan de esto. Hablo de Pía, de Noe, de Gastón, habló de todos los que estamos acá”, apuntó.

Nancy Pazos no tardó en salir en defensa de Abril, argumentando no solo que Romero le ha contestado mal a ella en varias ocasiones, sino que debería haber un espacio para oírse, respetarse y debatir.

Lejos de quedarse callada, Constanza aseguró que la sobrina de Romina, para debatir, también debe escuchar. Además, negó haberle faltado el respeto a la ex esposa de Diego Santilli, y antes de que la discusión pasara a mayores, Robertito Funes Ugarte decidió cortar el cruce y dejar que Abril siga hablando sobre la salida de Fabián, su hermano.