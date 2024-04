Evangelina Anderson se animó a un rotundo cambio de look y su hija Emma casi no la reconoce

Evangelina Anderson sorprendió con su rotundo cambio de look. Desde que comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo, el público está acostumbrado a verla rubia y con un look que se mantiene constante a través de los años.

Esta vez la pareja de Martín Demichelis, director técnico de River Plate, sorprendió tras visitar a su estilista de confianza y cambiar su tonalidad habitual por la morocha. “¿Quieren ver cómo me quedó?”, preguntó mostrando apenas unos mechones.

Evangelina Anderson morocha. Foto: instagra

Luego develó por completo el resultado desde el ascensor del edificio en el que vive. Lo divertido fue cuando más tarde asistió al colegio a buscar a su hija Emma, y con las gafas de sol, a la nena le costó reconocerla. “Emma no me vio, no sabe que me oscurecí el pelo. Vamos a ver si me reconoce”, relató la panelista de Los 8 escalones.

Evangelina Anderson morocha. Foto: Instagram

“¿Te teñiste el pelo? Parecés otra chica”, le dijo Abrojito. Evangelina, por su parte, no aclaró si se trata de algo definitivo, o si tiene que ver con algún trabajo temporal. Días atrás, Anderson habló sobre su futuro, y dejó en claro que está lejos de Argentina. Contó que están de paso y que su estadía en Buenos Aires dependerá de la estabilidad de Demichelis en River, ya que piensa acompañarlo donde sea.

Emma, la hija menor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Gentileza Instagram.

Evangelina Anderson es vegetariana

“Nunca comí carne en mi vida. Ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado. Viviendo en el extranjero, me preguntaban si nunca había comido asado siendo argentina. Jamás probé el asado. Mi mamá me cuenta que desde bebé la rechazaba”, declaró Evangelina Anderson en sus historias de Instagram, donde tiene más de 3.6 millones de seguidores.

Inmediatamente sus seguidores quisieron saber si sus tres hijos --Bastián, Lola y Emma- tampoco comen carne. Contundente, la modelo explicó: “Nunca pretendí desanimarlos a comer carne ni pensé empujarlos a eso”.