De amigos y amantes a esposos: así es es la asombrosa historia de amor de Ashton Kutcher y Mila Kunis

Ashton Kutcher y Mila Kunis han demostrado que la amistad puede llegar a ser mucho más. Tras casi nueve años casados y dos hijos en común, la pareja ha conformado una dulce familia en una industria marcada por las inseguridades y vínculos rotos.

Ahora bien, su relación comenzó desde que eran adolescentes, cuando ambos formaron parte de la serie “That´s 70 Show”. Ahí, conformaron una alianza que pasaría por sumas etapas antes de consolidarse.

Cómo se conocieron Mila Kunis y Ashton Kutcher

Los actores se conocieron en las grabaciones de “That´s 70 Show”, una serie basada en un grupo de amigos que pasa por romances y aventuras en los años setenta. En ese entonces, todo el elenco debía contar con 18 años. Ante ello, Mila Kunis (que tenía solo 14 años) decidió mentir en su audición.

“Les dije que iba a cumplir 18 años, lo cual, ya sabes, ya he dicho esta historia antes, técnicamente no es una mentira, porque en un momento, dado que todo salió bien, iba a cumplir 18 años”, justificó la actriz ucraniana en una entrevista con Vanity Fair.

Contra todo pronóstico, logró quedar en el rol de Jackie, una chica adinerada y algo mimada que compartía un vínculo con Kelso, uno de los personajes del grupo. Lo llamativo de este vínculo es que el personaje del chico era protagonizado por Ashton Kutcher.

Mila Kunis y Ashton Kutcher en "That´s 70 Show". Ambos hacían el papel de pareja. Foto: El Comercio Per

La relación entre ambos personajes fue fundamental tanto para la serie como la vida real. Esto se pudo comprobar con el primer beso de la pareja, que sería el primero de Mila Kunis con quien para ese entonces era su crush.

“¿Soy el primer chico al que besó? Dios mío, no tenía idea” (:..) Me alegro mucho de no haberlo sabido o habría sido demasiada presión”, dijo el protagonista de la película “Jobs” en 2001 a la revista People.

Seguidamente, luego de siete temporadas, Kutcher decidió no renovar su contrato con la serie y aparecer durante los primeros episodios de la temporada ocho y en el episodio final. Sin embargo, pese a ello, el actor siguió en contacto con la actriz.

De amigos a amantes

Pasaron algunos años y ambos conformarlo relaciones duraderas. Ashton Kutcher estuvo casado con Demi Moore desde 2005 hasta 2011 y Mila Kunis tuvo un noviazgo largo de ocho años con Macaulay Culkin.

De amigos y amantes a esposos: así es es la asombrosa historia de amor de Ashton Kutcher y Mila Kunis Foto: Via

Al culminar sus relaciones, los actores comenzaron a reconectar en diferentes premiaciones. En ese entonces, Kunis comenzó a mirarlo con diferentes ojos.

“Al principio dije este chico es muy alto y luego volteo y dije OHH. Y en el momento que escuchas tu corazón sonar como en las películas, eso me pasó con Ashton. Ahí dije No para”, recordó la actriz en el Late Night Show con James Corden.

Tras ese primer encuentro, comenzaron a hablar y Kutcher la invitó a ver películas en su casa. Ahí, comenzó su primera historia como amantes.

De amantes a esposos

Finalmente, luego de comenzar una relación casual (como en las películas que ambos hicieron), ambos se dieron cuenta que sentían cosas por el otro. Por tanto, en 2012 se mudaron juntos, dos años después tuvieron a su primera hija y en 2015 se casaron.