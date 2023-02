Muchos famosos le “tiran onda” a Coti Romero a través de sus redes: ¿Fede Bal también?

Sin duda, una de las figuras del momento es la correntina Coti Romero, quien saltó a la fama tras participar en Gran Hermano. Desde entonces, su casilla de mensajes se ha llenado de fans, comercios interesados en hacer canjes y, además, famosos que le “tiran onda”.

Durante un programa de LAM, los panelistas le consultaron acerca de las propuestas que tiene detrás. Y si bien aseguró que ninguno le interesa, pues está enamorada de su novio Alexis “El Conejo” Quiroga, las personas que le escriben son reconocidas en distintos rubros.

La influencer oriunda de Corrientes le mostró a los conductores en vivo sus mensajes privados en Instagram. “Hay mucha tilde azul”, aseguró Ángel de Brito, haciendo referencia a las cuentas verificadas que le mandan mensajes.

Coti reveló que varios famosos de distintos países le escriben.

Así, quedó en evidencia que hay varios famosos entre sus chats, aunque señaló que no daría sus nombres. Frente a la pregunta de los rubros de sus “pretendientes”, Romero afirmó que le escribieron cantantes, futbolistas de “equipos grandes”, DJs y otras figuras incluso de México y Colombia.

¿A Coti Romero le escribió Federico Bal?

En medio de la polémica, de Brito intentó incomodar a Coti y, de forma irónica, le consultó si había tenido algún tipo de acercamiento con Fede Bal. Y es que el hijo de Carmen Barbieri se encuentra en la lupa de las noticias por sus infidelidades y numerosos encuentros sexuales.

La correntina, a pesar de confesar que muchos famosos le escriben diariamente, confirmó que el bailarín no está en la lista. Incluso, muchos le han enviado contenido íntimo y explícito. “El Conejo sabe que a mí no me gusta ninguno, él está primero que todos. No les contesto”, cerró.