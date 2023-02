La millonaria cifra que Coti Romero habría pedido para desfilar en una comparsa de Corrientes

En medio de los carnavales correntinos de febrero, una de las invitadas para desfilar fue Coti Romero, la ex participante de Gran Hermano que sumó gran popularidad tras estar en la competencia. Sin embargo, el presupuesto que habría pasado la joven la dejó viendo las comparsas desde un palco.

Los conductores de LAM dieron esta noticia, pero primero resaltaron los shows desarrollados y la participación de Lourdes Sánchez como bastonera: “Ella lo abrió y estuvo realmente hermosa. El vestuario, lo que baila y no cobra un peso”.

En este sentido, Yanina Latorre lanzó detalles sobre el presupuesto de la ex Gran Hermano: “Coti, la correntina de Gran Hermano, pidió plata para ir a la comparsa. Se ofendieron todos porque ella es correntina y se supone que esto un correntino lo lleva en la sangre”.

Yanina Latorre y Coti Romero tuvieron varios cruces tras los carnavales correntinos.

“Arrancó hablando con algunos de los sponsors y pedía un millón de pesos para ir”, sostuvo la conductora de televisión, y luego remarcó que nadie aceptó pagarle. Según dijo, Romero terminó yendo por el pasaje, que se lo costeó una marca. Al llegar empezó a negociar, pero ninguna comparsa la habría aceptado.

Entre los chismes que lanzó Yanina, y para cerrar, señaló: “Esto me lo contaron todos los correntinos porque estaban indignados. Decían ‘se hizo famosa dos minutos, se olvida de la provincia y viene acá a querer cobrar’”.

El cruce entre Yanina Latorre y Coti Romero

En medio de las acusaciones de la panelista, la correntina decidió responderle por Twitter. De esta forma, desmintió los dichos de Latorre y, a través de esta misma red social, se abrió paso una discusión entre ambas.

La “angelita” la trató de mentirosa a Romero, argumentando que engañar fue su principal estrategia para jugar dentro de la casa más famosa del país, en la cual estuvo durante meses: “Cotita linda... le mentías en la cara a tus compañeras, jurabas por la vida de tu madres que no las habías votado cuando en realidad sí”.

Coti Romero le contestó a Yanina Latorre y negó haber pedido 1 millón de pesos por participar de una comparsa correntina. Foto: Captura de pantalla

Frente a esto, la correntina no se quedó callada: “No necesito mentir, y es ridículo comparar un juego con la vida real”. Entonces, para cerrar indicó: “Seguí hablando de mí, parece que no tenes otra cosa”.

La producción de LAM, en este marco, decidió reunirse con la correntina y Ángel de Brito le hizo una serie de preguntas acerca de la supuesta cifra millonaria que solicitó para desfilar en las comparsas. Bajo esta oportunidad, Coti pudo aclarar más los dichos de Latorre.

Latorre acusó a Coti de haber pedido una millonaria cifra por estar en la comparsa de su provincia.

“Después me habló Jorge Aguirre, el presidente de las comparsas, y me dijo que quería que esté en el palco del gobernador. Claramente yo no les pedí que me pagaran, solo me ofrecieron pagarme el pasaje y eso hicieron”, indicó la correntina.

Yanina entonces remarcó: “Es verdad que Jorge te pagó los pasajes y que estuviste en el palco, porque yo te vi. Pero tu representante legal negoció con una marca con un palo y no se te dio. No sé cuál es tu drama”.

La influencer, tras escuchar las palabras de Latorre, negó nuevamente sus acusaciones y decidió aclarar que no formó parte de ninguna comparsa porque ya no había lugar: “Se tenía que bajar alguna chica y yo no quería eso”, sentenció la ex hermanita.