Gran Hermano: Cristian U fulminó a Romina, aseguró que dejó a sus hijas por “fama” y que hace política en la casa.

Gran Hermano es, sin duda, el tema más hablado en los últimos cuatro meses. Sucede que el reality show estrenó una nueva edición en octubre de 2022 y en cada una de las emisiones logra superar los 20 puntos de rating y posicionarse entre las primeras tendencias de Twitter. Si bien el final está cada vez más cerca, los conflictos dentro y fuera de la casa no cesan.

Muchos famosos se sumaron a opinar lo que pasa dentro de la casa más famosa del país que hoy en día tiene once integrantes. Sucede que el lunes ingresó un familiar por cada participante que aún compite por el premio mayor, y este miércoles quedó eliminado el primero de ellos, tras una complicada nominación.

Fabián, el primero de los familiares de Gran Hermano en marcharse

El familiar que tuvo que abandonar la casa fue Fabián, el sobrino de Romina Uhrig, que no se llevó el mejor recibimiento por parte de su tía ya que la concursante esperaba con ansias el ingreso de sus tres hijas. Sin embargo, la salida del joven significó un golpe duro para la participante que quedó enojada y no pudo contener las lágrimas.

La fría reacción de Romina tras la eliminación de su sobrino

Cristian U atacó a Romina y la trató de mala madre

En un vivo en Instagram, Cristian U defenestró a Romina: “Yo no juzgo a las madres, no juzgo a nada porque yo he tenido una vida muy dura de chico. Pero sí juzgo, y se lo voy a decir en la cara cuando salga Romina, que dejar una bebé de un año, que todavía no debe saber decir ‘mamá’, por un put* minuto de fama”, lanzó sin anestesia el ganador de la edición 2011.

Luego, apuntó sobre el pasado político de la concursante: “Romina es astuta y hace política. Pero la política se termina descubriendo y cuando se entere el público de la política de Romina, se va a ir peor que Holder”, sostuvo y agregó: “Es malo porque cuando el pueblo está con hambre, todo lo que hagan en enriquecimiento, es malo”.

Walter Festa, el ex de Romina, salió a defenderla y apuntó contra la producción

En su cuenta personal de Facebook, el Intendente de Moreno compartió un texto que apunta directamente con la producción: “Esta campaña sucia que están haciendo todos contra Romina, pero no del juego o del reality sino de su vida personal. Una locura, ensañarse así con alguien que no conocen y sobre todo que no se puede defender aún”, comienza el texto.

Walter Festa, el ex de Romina de Gran Hermano, aseguró que hay una “campaña sucia” en contra de la participante.

“Desde el Fans Club Oficial de Romi queremos repudiar a cada persona y programa que está haciendo esto y ojalá que cuando ella salga pueda tomar cartas en el asunto y hundirlos como la mierda que son, comenzando por Kuarzo”, dice el comunicado que señala a la productora como la primera culpable.

Walter Festa, el ex de Romina, salió a defenderla y apuntó contra la producción. Foto: Instagram

“Sabemos que lamentablemente Romi no llega a la final, que posiblemente sea la próxima eliminada, pero ¿saben qué? Aunque vayan a lograr su cometido, no van a ganar nunca, porque Romi tiene mucho futuro de ahora en adelante y todas las cosas buenas que le vendrán en su vida”, concluyen la foto que compartió el político.