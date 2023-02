Gran Hermano: Camila habló con su hermana de la casa y apuntó contra Romina.

El pasado lunes los concursantes fueron sorprendidos por la producción de Gran Hermano, que durante el día les organizaron un almuerzo con combos de una reconocida cadena de comida rápida y les dieron trajes típicos para desfilar por Carnaval. Pero las sorpresas no terminarían ahí, ya que, durante la noche, ingresarían nuevos integrantes a la casa.

Los concursantes no tenían idea de que ese día se fundirían en un abrazo con uno de sus familiares. A la casa entraron: Florencia, hermana de Camila Lattanzio; Fabián, sobrino de Romina Uhrig; Camila, hermana de Julieta Poggio; Gladys, mamá de Lucila “La Tora” Villar; Rodolfo, papá de Nacho Castañares y Valentina, hermana de Marcos Ginocchio.

Los concursantes junto a sus familiares. Foto: Captura

Una de las reacciones que más memes generaron fue la de Camila cuando vio a su hermana gemela, ya que corrió mientras gritaba para abrazar a quien es la arquera del equipo de fútbol femenino de Independiente. La concursante de 21 años había quedado un poco aislada tras la salida de Walter “Alfa”, quien era su cómplice, y ahora puede hablar de todo con Florencia.

Camila y Alfa, muy juntos dentro de la casa de "Gran Hermano".

El tape de Gran Hermano que mostró a Camila hablando de los concursantes

Durante la estadía de los familiares de los participantes, las redes explotaron con clips sobre lo que está pasando en la casa más famosa del país y se están conociendo nuevas facetas de quienes conviven hace más de cuatro meses. “Yo te cuento todo, pero vos no podes decir nada. A mi una vez me dijo (Romina) como que yo era tibia”, comenzó contándole la participante a su hermana.

“¿Por qué me decís que me faltan ovarios? Te lo vengo a decir porque es la segunda vez que lo escucho”, continuó el relato Camila. “Me dice ‘no Cami, a mi me parece que vos tenes un problema’”, dijo Lattanzio citando a la exdiputada. Luego, se sinceró con Florencia en la habitación.

“¿Sabes que feo que no te hable nadie? ¿O que hablen atrás tuyo? Y que vos estés acá en el mundo de ‘Heidi’. El único que se comportó conmigo fue Marcos desde el día uno, después las chicas, al principio parecía algo así, después ‘pum’, fulminante”, lanzó sin censura sobre el accionar de Julieta.

Camila junto a su hermana Florencia. Foto: Captura

La concursante continuó contándole ciertos episodios que vivió con sus compañeros y Florencia no se quedó callada. “Yo vi que hoy te dijo Romina ‘viste que a Camila le tenés que dar una pastillita’. No me gusta que te falten el respeto así en mi cara. No son amigos”, disparó la deportista contra el resto de los participantes.