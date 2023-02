Qué dijo Alfa sobre estar en MasterChef con Romina de Gran Hermano

Cada vez falta menos para la vuelta de MasterChef a la pantalla y cuando todavía restan definir algunos detalles del programa, trascendió que la producción quiere convocar a dos participantes de Gran Hermano: Alfa y Romina. La información la detalló Yanina Latorre quien contó todos los detalles.

“Los quieren a Alfa y Romina porque saben cocinar”, indicó la panelista en “LAM”, a lo que Ángel de Brito reaccionó: “¿Pero no era de amateurs? Los reglamentos en la tele van variando...”. Pese a que aún no hay nada definido, el ex “hermanito” se manifestó al respecto.

Alfa y Romina, los elegidos para MasterChef.

Aunque todo esté por definirse en el ciclo que conducirá Wanda Nara, lo cierto es que la relación entre Alfa y Romina dentro de la casa más famosa del país no terminó de la mejor manera, por lo que volver a verlos juntos en un reality genera expectativa ante la audiencia.

Si bien durante las primeras semanas del certamen a la cabeza de Santiago del Moro, ambos mantenían una buena relación, todo cambió cuando los cruces comenzaron a crecer.

La palabra de Alfa sobre entrar a MasterChef con Romina

Walter Alfa Santiago opinó ante la posibilidad de volver a compartir un reaity con Romina y aseguró que no teme a la propuesta. “Ojalá me convoquen, eso me gusta, me encanta, la cocina es mi pasión”, confesó en un móvil con “LAM”.

Al mismo tiempo aclaró cómo perdió su vínculo con la exdiputada: “No estoy enojado con Romina... Nunca estuve enamorado. Nos llevábamos bien, nos acompañábamos mucho, pero no estoy enojado. Cuando yo le quise aclarar algo, ella lo tomó a mal y ahí se fue cortando la relación de a poquito, con discusiones, con cosas que pasaban”.

Alfa con Camila en Gran Hermano

Y sobre la idea de estar juntos de nuevo en un programa de televisión garantizó que “no va a haber ningún problema”. Y analizó: “El ámbito va a hacer totalmente distinto. No es que estoy con Romina, terminamos de cocinar y nos vamos a dormir juntos”.

En Gran Hermano “era dormir juntos, usar el mismo baño, verte en la mañana, al mediodía, a la tarde, verte a la noche... Así que seguro que sí, no va a haber ningún problema de parte mío ni de ella”, remarcó.