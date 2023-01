MasterChef: Damián Betular habló de la posible incorporación de Wanda Nara como conductora

Cada vez falta menos para la vuelta de MasterChef, el reality de cocina amateur de Telefe. Una vez más los jurados a cargo serán Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, pero en esta nueva temporada los participantes no serán famosos, como las últimas emisiones.

Pero mientras la espera para el comienzo del programa llena de expectativa a los televidentes, aún hay muchos detalles por definir. Uno de ellos es quién se hará cargo de la conducción de ciclo ya que se sabe que Santiago del Moro no ocupará el lugar ya que está comprometido con Gran Hermano.

Santiago del Moro no será parte de la vuelta de MasterChef (Facebook).

Entre los primeros nombres que sonaron se destacaron Paula Chaves e Ivan de Pineda. Sin embargo la más aclamada hasta ahora fue Wanda Nara. La empresaria había resonado también para sumarse como participante en las ediciones de famosos, pero finalmente no se dio.

Es por eso que ahora su presencia en la nueva temporada suena con más fuerza y Betular opinó al respecto. “Yo creo que el que sea es el host de algo que es lindo y se va acoplar bien con nosotros tres porque vamos a hacer lo nuestro que es la gastronomía”, opinó en un móvil con “LAM”.

Damián Betular habló de la vuelta de MasterChef Foto: instagram/dbetular

“Yo a Wanda la quería en el celebrity porque tiene mundo, porque cocinaría cosas extravagantes. Así que vamos a ver. A mí me gusta que Telefe diga porque creo que no es algo que opinemos nosotros sino que decide el canal y con buena onda”, confesó.

Las expectativas de Damián Betular para la vuelta de MasterChef

El pastelero profesional se muestra entusiasmado con este nuevo desafío, tanto es así que aseguró sentirse cómodo y seguro con la labor que deberá cumplir: “Es mi primer MasterChef amateur. No estoy nervioso porque es un poco similar a Bake Off, que no tienen el plus de ser famosos, así que vamos a ver con qué nos encontramos”.

Los interesados en participar del ciclo culinario ya puede inscribirse y aguardar al aviso de la producción con los pasos a seguir en caso de ser seleccionados.