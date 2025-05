Gran Hermano 2025: la actitud de Tato y Luz que podría conducir a una sanción

Gran Hermano 2025 se encuentra en sus últimas etapas. Con solo 10 participantes en la casa, cada vez falta menos para conocer quién será el ganador del reality show.

Gran Hermano 2025: quién fue el participante eliminado este domingo 11 de mayo

"Gran Hermano te demanda 24x7. Estás preso del formato y todo el tiempo te preguntan por él (...) Todo fue tomando forma hasta la final y el ganador fue quien quiso la gente”, destacó Santiago del Moro en una entrevista con Nacho Castañares, La Tora, Daniela Celis, Juli Poggio y Marcos Ginocchio sobre el formato del reality.

El reality implica estrategias, discusiones y sanciones de por medio. Un ejemplo de esto último fue presentado en las últimas horas, cuando Tato y Luz tuvieron y accionar que acaparó todas las miradas.

¿Tato y Luz pueden ser sancionados?

El hecho ocurrió en la tarde del 15 de mayo, cuando Luz y Tato estaban hablando cerca de la pileta. Allí, escucharon un grito que les brindó información importante del afuera: "Tato andá por Juan Pablo. Hay que ir por Juan Pablo“.

En principio, los hermanitos no hablaron sobre el tema. Sin embargo, ambos se vieron dando a entender que el correntino sería su nuevo objetivo en la próxima placa, lo que provocó que algunos usuarios pidieran una sanción inmediata.

Si bien Santiago del Moro no comunicó nada respeto a ese tema, los fanáticos del Tridente buscaron recordarle a los críticos que las sanciones por los gritos del exterior habían sido eliminadas, dado que no estaba bajo el control de los participantes. "Desde este mismo momento, ya no se sanciona ni por hablar de los gritos del afuera ni por complotar. Hasta nuevo aviso”, dijo el conductor durante una gala en vivo.

La sanción que recibió Chiara por los gritos del exterior

Esta no es la primera que los gritos del exterior son la causa de varias polémicas dentro de la casa. Cuando Chiara seguía en la competencia, escuchó un grito en su contra, lo que provocó la respuesta de ella. "Que vengan todos los días ahora porque no voy a parar de picarla”, expresó.

Tras esta situación, el Big en su momento la sancionó con estar en la siguiente placa de nominados. “Cualquier grito favorable o adverso no tiene que incidir en el estado de ánimo de nadie (...) Ahora quiero referirme a Chiara. Sos consciente que recibiste un grito que hiciste referencia en la casa. Situación que me obliga a aplicarte una sanción. A partir de este momento estás nominada y no podrás ser salvada por el líder", destacó Gran Hermano.