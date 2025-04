Gran Hermano 2025: La terrible sanción a Chiara que afecta su tiempo en la casa

Gran Hermano 2025 está lejos de ser una casa armónica. Pese a que los familiares ingresaron a la casa, una hermanita explotó contra una de las participantes. Se trata de Chiara, la hija de Alejandro Mancuso que se ha convertido en los personajes principales de la edición.

Luego que el Pestañas (el novio de Luz), expulsara a su hermano por un beneficio, la modelo no dudó en atacar a su pareja. "Todo bien, no te preocupes. Hoy lo eliminás a mi hermano, yo después elimino a luz del juego”, comentó Chiara con enojo.

La hermanita suele llevar las discusiones a un siguiente nivel con el resto de los participantes. Debido a esto, se enfrenta a sanciones fuertes por parte del Big.

La nueva sanción de Chiara por parte del Big

La sanción fue confirmada por Santi del Moro en sus redes sociales, cuando publicó una historia con las palabras “Hay Sanción”. Estas palabras fueron explicadas en el último programa del certamen, en donde se vio como algunos usuarios gritaron algo contra la modelo. "Chiara acomodada, te vota tu papá. No te quiere nadie”, fue el mensaje que sonó fuera de la casa.

Tras escucharse el grito, algunos familiares como la hermana de Eugenia, ingresaron rápidamente a la casa. Este no fue el caso de Mancuso, quien decidió responderle con picardía a la persona, algo que está prohibido en el certamen. “Que vengan todos los días ahora porque no voy a parar de picarla”, expresó.

Con esta respuesta, el Big reunió a los hermanitos para comunicarle la nueva sanción a Chiara: está nuevamente nominada a placa y no podrá ser salvada por el líder de la semana. “Quiero ser muy claro. En este juego, solo debería importarles lo que sucede puertas adentro. Ese es el sentido del aislamiento, que lo de afuera no contamine la competencia, comenzó diciendo el Big.

Acusan a Chiara y su hermano de romper el aislamiento en Gran Hermano 2025 y piden expulsión: “Está prohibido”

“Cualquier grito favorable o adverso no tiene que incidir en el estado de ánimo de nadie (...) Ahora quiero referirme Chiara. Sos consciente que recibiste un grito que hiciste referencia en la casa. Situación que me obliga a aplicarte una sanción. A partir de este momento estás nominada y no podrás ser salvada por el líder", cerró el Big, provocando que la hermanita se dirigiera al teléfono rojo con suma molestia.