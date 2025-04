Luz se consolidó como una de las participantes más fuertes y determinantes de esta edición de Gran Hermano. Aunque al principio ingresó con un perfil muy bajo, sin generar grandes movimientos ni polémicas, su evolución dentro de la casa fue notable. Con el correr de las semanas, dejó atrás la estrategia del bajo perfil y comenzó a plantarse con firmeza frente a aquellos que intentaron desafiarla o provocarla, enfrentando sin miedo las tensiones propias del juego.

No obstante, la llegada de su novio a la casa días atrás no resultó tan positiva como esperaban. El joven español ingresó con la intención de respaldar a su pareja y fortalecer su juego, pero la conexión que rápidamente se generó entre Tato y la jujeña tomó por sorpresa a ambos y terminó afectando su relación. Lo que pretendía ser un impulso estratégico, terminó desestabilizando el vínculo amoroso dentro del reality.

Luz y su novio.

El Pestañas percibió que entre Luz y Tato había algo más que una simple amistad, y comenzó a sospechar que su pareja estaba desarrollando sentimientos por el uruguayo. A partir de ese momento, empezó a marcarle sutilmente a la joven que la relación entre ellos ya no era la misma. Incluso, en varias ocasiones, tomó distancia y la evitaba cuando ella intentaba acercarse, dejando en evidencia el malestar que sentía.

Sin embargo, lo que desató un verdadero escándalo fue la polémica reacción del Pestañas frente a los intentos de Luz por acercarse afectivamente. En varias oportunidades, la joven intentó besarlo, pero él no solo rechazó el gesto, sino que llegó a empujarla y a tratarla de “pesada”, en un tono despectivo que generó una fuerte repercusión dentro y fuera de la casa. Su actitud fue duramente cuestionada por los seguidores del reality, quienes no dudaron en calificarlo de violento y señalar el maltrato como una señal de alarma en la relación.

El desgarrador pedido de Luz a su novio en GH 2025

Harta de las actitudes agresivas de su novio, Luz decidió confrontarlo hace apenas unas horas y le exigió que dejara de ser tan violento con ella. Incluso, le señaló el momento preciso en el que se dio cuenta de cómo la trató: “Estabas re enojado ese día. No me empujes más”.

“Me sostenías el brazo así, re fuerte. Estabas re enojado y la verdad no me gusta, me da vergüenza. Sí, me da vergüenza, te dije”, le reclamó Luz mientras estaban acostados en la cama. Sin embargo, el español se mostró indiferente y respondió: “Bueno, vete. No puedo creer...”. En ese momento, la escena cambió rápidamente de cámara, dejando a los espectadores con la intriga de lo que sucedería a continuación.

El video se viralizó en las redes, por lo que los usuarios de X (exTwitter), expresaron su opinión ante la incómoda situación: “Nunca vi una relación tan zero, que no me produce nada más que asco y repulsión hacia él“, “Saquen ya a este tipo” y “No sé cómo se lo banca Luz”.