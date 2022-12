Flavia Palmiero reveló cuál será su cena de Navidad: casera y hecha con amor

Flavia Palmiero sorprendió a todos con sus dotes de cocina al participar de “MasterChef Celebrity”. Si bien no logró llegar a las instancias finales de la competencia, demostró su amor por lo gourmet y su talento a la hora de elaborar plato originales.

Es por eso que a horas de la Navidad ya tiene todo listo para recibir a sus invitados en su casa y agasajar a su familia con una exquisita cena hecha con sus propias manos. La conductora confesó que le gusta ser la anfitriona de esta noche tan especial y es por eso que no dejó ningún detalle librado al asar.

Flavia Palmiero fue eliminada de Masterchef Celebrity 2 Foto: Instagram/flapalmiero

“Las fiestas son especiales, provocan estrés, mucha movilización interna de sentimientos… Desde hace muchísimos años, desde que nació Giuliana hace ya 33 años, que celebró la Nochebuena en casa y preparo todo, decoro, recibo a mi familia”, expresó en una entrevista con Para Ti.

También detalló cómo pasará las fiestas este año: “Año tras año las cosas van cambiando. Ahora tengo media familia viviendo en Estados Unidos y estoy esperando que mi hijo vuelva para pasar la Nochebuena con nosotros.

Flavia Palmiero Foto: instagram/flapalmiero

También vienen mis primos, mis tíos, a veces vienen amigos. Sí, me gusta celebrarlo”. Como recibe a muchos invitados, la cena será crucial y para eso Flavia tiene pensado una comida típica que no falla.

Cuál será la cena de Flavia Palmiero para Navidad

La también modelo contó que para este 24 de diciembre hará un asado para todos. “Mi menú navideño es más argentino imposible. Yo preparo un gran asado, tanto para Nochebuena como para fin de año”.

Lejos de guiarse por las tradiciones, la empresaria contó los motivos en la elección de esta cena para Navidad, en ese sentido aseguró: “Me encanta. No respeto las tradiciones, hago algo que me gusta y lo resuelvo de esa manera, porque es rico, es lindo, a mí me gusta”.