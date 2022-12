Navidad: los secretos de Camila Homs para las fiesta y cuál es su receta favorita

En medio de los festejos por el Mundial Qatar 2022, Camila Homs comenzó una incipiente carrera en la televisión que combina sus dos pasiones: el modelaje y la cocina. Su amor por el mundo gourmet es una de sus cualidades ocultas, pero que ahora se animó a compartir con todos frente a las cámaras.

Si bien tiempo atrás la exnovia de Rodrigo De Paul lanzó su propio perfil en Instagram donde compartía algunas recetas y tips de cocina, ahora está al frente de un programa dedicado 100 por ciento a la comida. Desde hace algunas semanas se convirtió en la presentadora de “Cucinare” el ciclo de El Trece que debutó con temática navideña dedicado a las fiestas de fin de año.

Camila Homs Foto: intagram/camihoms

Desde allí, la modelo reveló algunos de sus secretos en cuanto al significado de la Navidad y contó cómo surgió su acercamiento a la cocina: “Me encantan las Fiestas porque tienen algo mágico, mucha ilusión, amor, unión de la familia y amigos, y toda la gente que uno quiere, así que muy contenta de formar parte de este proyecto”.

“La cocina es mi cable a tierra, me encanta y esta pasión la tengo desde chica, vengo haciendo muchos cursos de cocina, sobre todo de pastelería que es lo que más me gusta”, confesó.

Y si bien le gusta mantenerse en forma también confesó que a la hora de comer no se priva de nada: “Me doy mis gustos, pero no me excedo. Además hago actividad física, fundamental para mantener la línea y la salud”.

En cuanto a cuál es su mejor preparación, Cami reconoció que “podría ser una torta de manzana húmeda” y aseguró: “Me sale genial”. En su cuenta de recetas compartió el paso a paso.

La tarta húmeda de manzanas de Camila Homs Foto: intagram/camihoms

Cómo hacer la torta de manzana húmeda de Camila Homs

Ideal para acompañar unos mates de la tarde o para la mesa dulce de Navidad, esta preparación no puede faltar en ningún recetario. Es fácil, rica y con ingredientes que hay en cualquier alacena.

Ingredientes

250 gr harina

150 gr manteca

150 gr azúcar

3 manzanas rojas grandes

3 huevos

Jugo de 1 naranja

Chorrito de esencia de vainilla

Preparación

Cremar la manteca pomada con azúcar, agregar de a uno los huevos y integrar todo. Incorporar el jugo de la naranja con la esencia de vainilla y batir un poquito más. Por último, la harina en varias partes sin dejar de batir. Una vez lograda una masa espesa agregar las manzanas cortadas en cubitos chiquitos. Verter la preparación en el molde y espolvorear con azúcar. Horno por 40-45 minutos. ¡Listo!

Tip: Camila Homs aconsejó no esperar a que se enfríe del todo porque “calentita es más rica aún”.