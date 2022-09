Camila Homs le declaró su amor al calor de primavera con una microbikini floreada

Alejada de los escándalos, Camila Homs recibió la primavera desde el playa. Con la incipiente llegada de las altas temperaturas, la modelo armó las valijas y decidió salir de vacaciones. Superada la batalla judicial con su ex Rodrigo de Paul, en el plano personal disfruta de un gran momento.

Lo cierto es que después de una temporada de polémicas, la influencer conoció a un nuevo hombre que la apoya y la acompaña, se trata de Carlos Benvenuto, un empresario de 37 años que conoció ya que son vecinos en Puerto Madero.

Camila Homs Foto: Instagram

Con su nuevo novio todo parece marchar viento en popa y hasta viajarían juntos a Qatar para presenciar el Mundial 2022 en noviembre. Pero antes de la disputa de la Copa del Mundo, Camila Homs se instaló unos días en la playa argentina.

Desde allí se fotografió para sus redes sociales y conquistó a todos con una microbikini floreada, ideal para la llegada de la primavera. En la descripción del posteo se declaró fan del calor y recibió miles de reacciones.

Se declaró fan del calor Foto: instagram/camihoms

“Hola calorcito, te amo”, fueron sus palabras y recibió cerca de 80 mil “me gusta” en menos de un día. En las imágenes se la puede ver sentada en una reposera y disfrutando del sol.

Camila Homs recibió la primavera con una microbikini floreada Foto: instagram/camihoms

Así mismo sumó centenares de comentarios como: “Tus fans te amamos a vos hermosa”, “Sos la más linda de todas Cami”, “Sos una bomba” y “Que mujer dios mio”.

Camila Homs habló de su nueva hermana Chiara

Hace unos diez días, Camila Homs conoció que tiene una nueva hermana de parte de su padre Horacio Homs. Se trata de Chiara Camila Pereyra, una joven de 21 años que hizo el reclamo por filiación.

Camila Homs le tiró un beso a sus seguidores desde la cama. Foto: Instagram/@

Horacio accedió a realizarse la prueba de ADN y recibió los resultados positivos, es así que decidió hacerse cargo y ahora la modelo empezó a asimilar a la nueva integrante de su familia. Sin embargo comentó que por el momento prefiere no conocerla en persona.

“No me comuniqué con ella. Respeto todo pero no me influye así que prefiero no hablar”, confesó en “Socios del Espectáculo” y ante el interrogante de si no le genera curiosidad tener cosas en común con la joven, Camila se animó a bromear: “Sí, tenemos en común al padre”.

Camila Homs se encuentra en su mejor momento. Foto: Instagram

Ante la posibilidad de tener un encuentro con su hermana, sostuvo: “No sé si ya porque es algo que tendría que procesar, es un cambio fuerte, muchos años, tendré que pensarlo deliberarlo, tomarme mi tiempo. Pero se respeta y entiende todo”. Pero también reconoció que la noticia no representa “ningún problema”. “Después de tantas cosas que me han pasado no lo tomo como un problema, al contrario”, dijo optimista.