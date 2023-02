Gran Hermano: un grito de afuera alertó a Julieta sobre su relación con su novio.

La producción de Gran Hermano no piensa dar el brazo a torcer y va a dar todo por mantener vigente el éxito que está siendo el reality. En los momentos en que parece que el programa va a perder público por la salida de algún participante en específico, sucede algo inesperado en el juego que logra en cada emisión más de 20 puntos de rating.

El domingo, tras una peleada gala de eliminación, quien tuvo que abandonar la casa fue Daniela Celis, cuando parecía estar en su mejor momento. Una de las más golpeadas por la salida de su amiga fue Julieta Poggio, quien se sintió culpable por haber utilizado la fulminante contra Camila, lo que provocó que Poggio y Celis quedaran en placa.

Daniela Celis, eliminada con el 53,17% de los votos. (Captura)

Sin embargo, lo que no sabía Julieta es que al día siguiente ingresaría a la casa una de sus confidentes: su hermana Camila. Sucede que el lunes entró un familiar por cada participante, es así que ahora en la casa conviven también Valentina, hermana de Marcos; Rodolfo, papá de Nacho; Florencia, hermana de Camila; Gladys, madre de Lucila “La Tora” y Fabián, sobrino de Romina.

Apenas vio a su hermana, Julieta rompió en llanto y rápidamente demostró su preocupación al no ver a su novio Lucca. “¿Está todo bien?”, le preguntó la bailarina de 21 a su hermana, quien le aseguró que no había de que preocuparse. Pero las redes no apoyaron la actitud, ya que habría numerosas pruebas sobre las infidelidades de la pareja de la concursante.

El grito de afuera sobre la relación de Julieta y Lucca que la concursante ignoró

Desde el ingreso de su hermana que Julieta quiere tener información sobre cómo está su novio, ya que asegura que es la persona a la que más extraña desde que ingresó a la casa. Pero Camila decidió evadir el tema desde que entró y no suelta ninguna frase que no sea: “Está todo super bien, te lo juro”.

Julieta Poggio con su novio Lucca.

Ahora, un grito del afuera desestabilizó a la concursante que parece haber decidido ignorarlo. Sucede que durante la madrugada del miércoles, algunos participantes, incluida Poggio, estaban junto a sus familiares en el jardín, cuando escucharon el grito. “Julieta, Lucca te cag*. Julieta cornuda”, fue lo que se escuchó desde el otro lado del muro.

Rápidamente, la incomodidad de Camila se hizo notar y la miró a su hermana que asegura haber escuchado: “Julieta tiene apoyo”. Por su parte, los usuarios de las redes sociales aseguran que la participante no quiere ver la realidad y la hermana debería, de una forma sutil, deslizar lo que está pasando afuera con su novio.