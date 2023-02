Gran Hermano: una “novia” de Alfa lo acusó de ningunearla y lo trató de “mal agradecido”.

La salida de Walter “Alfa” Santiago de Gran Hermano el pasado domingo 12 de febrero marcó un antes y un después en el reality show más famoso del mundo. Sucede que una gran parte del público concuerda en que, si bien las últimas semanas su imagen se vio muy desfavorecida por sus actitudes, será uno de los concursantes más recordados de esta edición.

A poco más de un mes de comenzado el programa Daniela Verónica Iglesias se presentó el 23 de noviembre en el estudio de Gran Hermano para alentar a Alfa. Santiago del Moro, el conductor, la vio y la apodó “la novia de Alfa” y se convirtió en el amuleto de la suerte del concursante de 61 años.

La "novia" de Alfa en la gala de Gran Hermano. Foto: Captura

Pero todo se volvió oscuro en la gala de eliminación que tuvo a Walter y Romina Uhrig cara a cara, siendo el participante quien tuvo que abandonar la casa. Sucede que, según denuncia Iglesias, el hermano de Alfa no dejó que ella se sentara cerca suyo durante el programa, pero el conflicto no terminó ahí.

El descargo de la “novia” de Alfa tras sentirse ninguneada

Daniela, la fanática de 53 años, es socia vitalicia de la tribuna del reality y optó por hacer un descargo en su cuenta personal de Facebook sobre la actitud del concursante del programa. “Lo apoyé en todas las galas, porque es el único que se acerca a mi edad, no por otro motivo”, comenzó explicando la mujer.

El descargo de Daniela en Facebook. Foto: Captura

“El hermano de Alfa, el domingo en el que quedó eliminado no quiso que me sentaran cerca de ellos, sin dar explicación alguna”, aseguró sobre el momento que vivió con el familiar del participante y agregó: “Nada de lo que me digan me afecta y mucho menos me importa si Alfa me registra o no. Es una persona insignificante en mi vida”, concluyó y firmó: “Daniela, una ex alentadora de Alfa”.

El video que muestra el momento en que Alfa se encontró con su “novia”

Durante el programa del martes, luego de haber pasado por el tenso debate del día lunes en el que Walter tuvo que enfrentarse frente a los panelistas de Gran Hermano, algunos de sus fanáticos lo esperaron a la salida del estudio para saludarlo. Como no podía ser de otra manera, Daniela lo recibió con su icónico cartel, pero la reacción del concursante la sorprendió.

Y es que apenas la vio, el participante lanzó una frase tajante: “No digas más que sos mi novia”, dijo con tono serio Alfa. La frase dejó sin palabras a Iglesias que intentó fotografiarse rápidamente con quien supo alentar sin pensar lo que decía el resto.