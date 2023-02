Gran Hermano: Camila intentó mentirle a Marcos, pero el salteño la mandó al frente.

Gran Hermano está siendo todo un éxito y es que la edición argentina del reality show más famoso del mundo es el programa más visto de la televisión nacional en años. Sucede que en cada emisión supera los 20 puntos de rating, rozando los 30 puntos en los programas más polémicos como la última gala de eliminación donde Walter “Alfa” Santiago tuvo que abandonar la casa y el debate del día lunes.

Ahora, el recientemente eliminado está haciendo el recorrido habitual por todos los programas de televisión tanto de Telefe como de otros canales. Sin embargo, dentro de la casa quedó su mayor aliada y compañera del último tiempo: Camila Lattanzio, la joven de 21 años que entró el 16 de diciembre en pleno repechaje.

Camila y Alfa, muy juntos dentro de la casa de "Gran Hermano".

Lattanzio no solo se pegó a Alfa, sino que además, intenta acercarse continuamente Marcos Ginocchio, pero el salteño no está muy interesado en una relación con ella. La participante les confesó a sus compañeras que le gusta Ginocchio y lo quiere conquistar, aunque el público sostiene que todo se trata de una estrategia para mantener limpia su imagen.

Camila cada vez más cerca de Marcos. (Captura)

Marcos, Camila y Lucila “La Tora” estaban descansando y hablando en los sillones del jardín y estaban hablando de “Suits”, la serie de televisión. “Es buenísima, es buenísima, es muy buena. La amo, si yo también la vi, dos veces, me encantó”, dijo entre risas nerviosas la rubia, sin embargo, el salteño se dio cuenta de su jugada.

“A ver, decime como se llaman los participantes”, indagó Marcos con cierta picardía para que Lattanzio pise el palito y lo logró. “No, no sé”, contestó la concursante sin saber qué más decir para salir del aprieto. Las redes sociales estallaron con el video y la trataron de mentirosa: “Que vergüenza ajena querer donde no hay”, fue uno de los comentarios con más likes.

Julieta estrenó la fulminante y se la hizo a Camila

“Vengo a usar mi fulminante”, dijo Julieta al ingresar al confesionario. “Primero voy a confesar algo que me la baja un poco y es que ya estoy pensando que en la semana van a venir a gritarlo así que le quería pedir a la gente si podría quedar entre nosotros”, pidió la bailarina y agregó: “Si se tiene que picar, que se pique, la vida es una y la fulminante también, no me quiero quedar con ganas de nada en esta casa”.

Camila fue fulminada

La fulminante se la hizo a Camila y luego contó a detalle los motivos: “Yo ya conozco a una persona a la que le vinieron a gritar traidora (por Coti) y me parece que muy equivocados no estaban los gritos”, comenzó explicando y continuó: “Hay cosas que sinceramente no me cierran de ella, de tibia”.

“Lo hago porque sé que esta semana, ya que Romi es líder, nos quieran mandar a mí y a Dani a placa. Sé que muchas personas iban a ir por Cami esta semana y sé que ahora no lo van a poder hacer, por lo tanto, vamos a ser más en la placa y los votos van a estar más dispersos”, sentenció sobre su estrategia.