Gran Hermano: Camila rompió en llanto tras la salida de Alfa y aseguró que todos la juzgan.

El final de Gran Hermano está cada vez más cerca y en la casa quedan solo siete participantes que continúan en carrera para ganarse el premio mayor: una casa y $15 millones. Quienes todavía están dentro de la casa son: Julieta Poggio, Romina Uhrig, Marcos Ginocchio, Nacho Castañares, Daniela Celis, Lucila “La Tora” Villar y Camila Lattanzio.

Durante la última gala de eliminación, donde hubo una votación muy reñida, uno de los participantes más fuertes que tuvo esta temporada, quedó eliminado. Y es que Walter “Alfa” Santiago se despidió de la casa con el 52,83% de los votos en un mano a mano con quien supo ser su mayor aliada: Romina.

Alfa, el nuevo eliminado en Gran Hermano

Desde la entrada de Camila a la casa y, sobre todo en las últimas semanas, el participante de 61 años y la exdiputada tuvieron varios idas y vueltas que los pusieron en contra el uno con el otro. Los concursantes no pudieron recomponer su relación luego de los enfrentamientos y quedaron enemistados. Incluso, la joven de 21 años se alió sin dudar a Walter, aprovechando la situación.

Alfa y Romina discutieron a los gritos. Foto: Captura

El desconsolado llanto de Camila a horas de la salida de Alfa

Camila estuvo en el confesionario y no pudo aguantar las lágrimas que no pasaron desapercibidas para sus compañeros. “Acá si yo voto a alguien me juzgan, todo el tiempo. Yo voté a Romi y ya siento que voy a tener a la casa en contra otra vez”, sostuvo la jugadora que ingresó el 16 de diciembre a la casa.

Camila y Alfa, muy juntos dentro de la casa de "Gran Hermano".

“Yo me junto con Alfa, uno me tira mier** de Alfa y viene otro y me tira mier** del otro”, explicó sobre la actitud de sus compañeros. “Como que todo el tiempo estoy en la mitad”, se sinceró la concursante. “Quedo en el medio siempre, haga lo que haga”, aseguró.

“Me costó tanto que las chicas me integraran y siento que ahora va a ser lo mismo”, dijo y agregó sobre la actitud de sus compañeras: “Estábamos en la habitación y como que se estaban escapando de mi prácticamente”. La Tora decidió aconsejarla, a pesar de las peleas, y le advirtió: “No podes pretender que todas las chicas confíen en vos. Tu lealtad hoy es Alfa”.