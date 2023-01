Gran Hermano: Alfa quiere festejar su cumpleaños, pero le pusieron una particular condición.

Gran Hermano está cada vez más cerca de llegar a su fin y si bien todavía quedan 10 participantes en la casa más famosa del país, dispuestos a pelear por el premio mayor: $15 millones y una casa, ya se van perfilando los favoritos del público para alcanzar la ansiada final del reality.

Durante la noche del domingo se hizo la habitual gala de eliminación, donde uno de los concursantes que está en la placa, abandona la casa. En esta ocasión, quien estaban peleando por quedarse una semana más eran Maxi Giudici, Ariel Ansaldo y Nacho Castañares. El cordobés había querido experimentar qué se sentía estar nominado, ya que en los tres meses no lo había estado, sin embargo, la jugada salió mal y fue el 13° concursante en cruzar la puerta.

Maxi se convirtió en el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano

La casa quedó un tanto sorprendida con el resultado de la votación del público, ya que muchos creían que sería Ariel quien dé por finalizado su paso por el programa. Sucede que los “hermanitos” creen que el concursante aún no se adapta a la dinámica de la casa y tiene fuertes cruces con Alfa, uno de los más fuertes.

Alfa de Gran Hermano.

Walter fue uno de los más golpeados por la salida de Maxi, o eso le quiere hacer creer a sus compañeros. Sucede que Alfa fue al confesionario para hacerle un pedido especial a Gran Hermano. El concursante cumple años este martes 24 y pidió ver una película de autos y comer una paella.

La condición que Gran Hermano le puso a Alfa para poder festejar su cumpleaños

Sucede que fue Julieta Poggio la primera concursante que tuvo un gran festejo de cumpleaños. La joven cumplió 21 y lo celebró con una pool party junto a sus compañeros y a cambio tenía que hacer bailar a Alfa y Ariel un challenge hecho por ella. No solo logró eso, sino que también logró que toda la casa baile.

Gran Hermano: Julieta festejó sus 21 años con pool party, desayuno en la cama y un tierno regalo de Alfa. Foto: Captura

Romina quiso festejar su cumpleaños, pero Gran Hermano no se lo concedió porque no guardó el secreto. Y ahora fue Alfa el que le hizo el pedido al Supremo, sin embargo, también tiene que cumplir con una condición. Durante la gala de eliminación el concursante fue llamado al confesionario y se enteró del reto que debía superar.

“Tenes que convencer a toda la casa que mañana lunes por decisión propia vas a abandonar la casa”, fue la condición que le impuso Big. “Bueno, pero en chiste”, dijo Alfa un tanto temeroso al principio. “Tenes que sostener ese chiste hasta que yo te avise”, le indicó Gran Hermano, quien quiso ayudarlo con la mentira al concursante, pero no fue necesario.

“Durante el día de mañana lunes yo te voy a volver a llamar al confesionario para indicarte que armes la valija como se suele hacer siempre que alguien deja la casa. Vas a salir, vas a ir por el sendero hasta la puerta de salida y cuando llegues a ese lugar vas a decir que fue una simulación para ganarte un gran festejo de cumpleaños”, sostuvo Big Brother.

Alfa tiene un desafío muy difícil para poder celebrar su cumpleaños

Luego, Alfa le dijo que no quería ver la película con una sola persona, sino que quería hacerlo con todos sus compañeros. Y a pesar de la negativa del Supremo, aseguró que, en caso de no poder compartirlo con todos, preferiría no verla.