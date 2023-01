Gran Hermano: la feroz pelea entre Alfa y Romina que dejó un clima tenso en la casa.

Gran Hermano ya cumplió tres meses al aire y hay participantes que tienen más de 90 días adentro de la casa más famosa del país. Hace tiempo que el reality show se posicionó como el programa más visto de la televisión argentina y es uno de los temas más hablados de las redes sociales desde que comenzó a emitirse.

Si bien entraron cinco participantes en el repechaje, dos correspondieron a la preselección que había hecho la producción en el casting: Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio, y otros tres fueron participantes que habían sido eliminados: Daniela Celis, Agustín “Frodo” Guardis y Lucila “La Tora” Villar (ingresó en lugar de Juliana Díaz, tras su expulsión).

Los participantes que están en la casa.

Entre los que están desde el principio se encuentran Walter “Alfa” Santiago y Romina Uhrig, quienes congeniaron desde un primer momento y pasan mucho tiempo juntos en la cocina. Los “hermanitos” se entienden muy bien, aunque de vez en cuando solían tener ciertos encontronazos.

Romina y Alfa, muy cercanos en "Gran hermano". (Captura Telefe)

Romina y Alfa pelearon mientras todos cenaban y alteraron a toda la casa

Desde el comienzo que Alfa siempre recalca la cantidad de comida que consume cada participante. Últimamente estuvo llamándole la atención a Marcos por comerse dos galletas de arroz y también un yogurt. Sin embargo, todo detonó luego de que el participante acusara a Romina de comerse un chocolate.

Además, lanzó sin escrúpulos: “La comida te la comes toda vos”. Ese fue el comentario que terminó de enojar a la exdiputada. “Me parece que ya te estás yendo a la mier**. Ubicate”, dijo tajante la participante. “Te comes el chocolate adelante de todos y te enojas así”, redobló Walter y Romina no se quedó atrás: “A vos te encontramos comiendo la comida ahí, escondido. Te encontró Daniela. Entonces cortala, siempre lo mismo. Ubícate. No me hables más”.

La pelea continuó mientras y el concursante de 60 años aseguró que el no comió nada a escondidas, sin embargo, la respuesta no contentó a Uhrig y soltó: “Si, te lo metiste en la boca. Es la última vez que me haces esto. Él siempre me ataca a mí y ya me cansaste”. Y si bien Alfa intentó calmar las aguas, la pelea escaló.

“¿Quién te está atacando a vos, querido? Vos me estás diciendo ‘te comes la comida de todos a escondidas’. ¿Qué te pasa? ¿Qué decís eso? Ubícate. Sos mentiroso. No me hables más, me haces un favor. Cansa. Trata a todo el mundo de gordo, de esto y lo otro. ¿Qué le pasa”, dijo furiosa Romina, ya a los gritos.

Pero no terminaría ahí la pelea, ya que Santiago sostuvo que ella “también habla mucho de todos” y eso colmó la paciencia de Romina. “A ver, decí de quién hablo. Vos te cansaste de hablar de Maxi, del primo, de todos. Así que cállate, hacen el favor. Deja de inventar, sos un mentiroso. Te la pasas hablado mal de todos acá adentro. Vos sos el hombre perfecto”, fulminó la dueña de la cocina de Gran Hermano.