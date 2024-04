Un participante de Gran Hermano 2024 rompió el aislamiento: ¿qué información recibió del exterior?

La atención de los espectadores de Gran Hermano 2024 se ha vuelto muy aguda en los últimos programas y no pasa desapercibido ni el más mínimo detalle. Al ritmo de los participantes, cualquier situación polémica despierta una pronta reacción por parte del público, quienes no dudan en exponerlo y denunciarlo en las redes sociales.

Aunque en ocasiones algunas situaciones pueden pasar desapercibidas, otras provocan un fuerte revuelo mediático, llegando incluso a requerir medidas drásticas por parte de la producción. Desde la expulsión de Isabel de Negri por revelar información del exterior, los televidentes se han vuelto especialmente sensibles a estos asuntos.

La eliminación de Coti Romero generó una amplia gama de repercusiones, destacándose una situación puntual que se volvió viral. La estrecha conexión que demostraba tener con el Chino la llevó a romper el aislamiento al compartirle información precisa sobre el mundo exterior.

Hace unas semanas, una triste noticia conmocionó al mundo entero: la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball Z. Martín, uno de sus fanáticos, se enteró de esta lamentable noticia a través de Coti, lo que impactó profundamente en él y en muchos otros seguidores de la serie.

Coti Romero rompió el aislamiento

“Falleció el creador”, le dijo CotI Romero al Chino en una charla que tuvieron y a donde ella le contó que nunca había visto un capítulo. La noticia dejó en shock al participante: “¡No! ¿Qué?, ¿Cómo que falleció?”, se sorprendió Martín. La joven correntina, casi sin darse cuenta de lo que había pasado, cometió un error en sus cálculos y supuso que él ya estaba al tanto de la noticia o que la muerte de Akira Toriyama había ocurrido antes de que Ku ingresara a Gran Hermano.

“Ay, no no. ¿Fue cuando vos estabas acá?”, intentó despegarse Coti. Más allá de las críticas de los televidentes, la situación pasó desapercibida, al igual que muchas otras en las que Romero estuvo involucrada, ya que producción optó por no notificarse.