Falleció Akira Toriyama: quien fue el mangaka creador de Dragon Ball y cuáles fueron sus grandes creaciones

El creador de Dragon Ball falleció el pasado 1 de marzo de este año, pero la noticia y los motivos fueron dados a conocerse el jueves 7, casi a la medianoche de este viernes, en la cuenta oficial de X de Dragon Ball.

El anuncio oficial y la despedida de sus colegas creadores de One Piece y Naruto

“Nos entristece profundamente informales que el creador de manga Akira Toriyama falleció el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo, tenía 68 años. Lamentamos que aún tuviera varias obras en plena creación con gran entusiasmo”, señalaron desde @DB_official_en, vía X.

Tras el anuncio oficial, la revista Shonen Jump, en donde fue publicada Dragon Ball por primera vez, compartió el mensaje de otros mangakas.

Eiichiro Oda, creador de One Piece, también lo despidió con un sentido mensaje: “La idea de no volverte a ver me llena de tristeza. Te he admirado mucho desde que era niño e incluso recuerdo la primera vez que me llamaste por mi nombre. También recuerdo el día que me la pase muy bien con el Sr. Kishimoto de camino a casa y uso la palabra “amigo” para nosotros. También recuerdo la última conversación que tuvimos”.

El dibujante aún seguía creando obras.

Masashi Kishimoto, creador de Naruto, escribió: “Sinceramente, no sé cómo expresar lo que siento en este momento repentino. Sin embargo, me gustaría compartir contigo mis pensamientos y los deseos que siempre quise expresarle a usted”.

Otras obras famosas de Akira Toriyama

Dragon Ball, el trabajo más comercializado por Toriyama, vendió más de 260 millones de copias en todo el mundo, pero el dibujante realizo otras creaciones destacadas.

Dr. Slump: Su primer éxito reconocido se publicó entre 1980 y 1984. Ganó el Premio de Manga otorgado por la editorial Shōgakukan y tuvo su serie animada.

Dragon Ball Súper: Akira Toriyama dirigió la continuación de Dragon Ball en 2015 con ayuda de Toyotaro.

Dragon Ball Super

Cowa!, Kajika, Sand Land y Neko Majin: Mangas cortos con menos de 200 páginas luego del fin de la serialización de Dragon Ball

Cross Epoch: Akira Toriyama, creador de Dragon Ball Z y Eiichirdo Oda, de One Piece, se unieron y crearon una historia con personajes de ambas series. Solo se encuentra comercializada en Japón.

Quién fue Akira Toriyama

Akira Toriyama es un reconocido mangaka (dibujante de manga) y diseñador de personajes japonés, nacido el 5 de abril de 1955 en Nagoya, Japón. Es ampliamente conocido por ser el creador de una de las series de manga y anime más populares de todos los tiempos, “Dragon Ball”.

Toriyama comenzó su carrera como mangaka en la década de 1970, pero alcanzó la fama internacional con “Dragon Ball”, que se serializó en la revista Weekly Shōnen Jump de 1984 a 1995. La serie sigue las aventuras de Son Goku y sus amigos mientras viajan por el mundo en busca de las esferas del dragón, objetos mágicos que pueden conceder cualquier deseo.

“Dragon Ball” se convirtió en un fenómeno cultural a nivel mundial, generando numerosos mangas, series de anime, películas, videojuegos y productos relacionados. La obra de Toriyama ha influenciado a generaciones de artistas y entusiastas del manga y el anime, y su legado perdura hasta el día de hoy.