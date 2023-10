Se la jugaron: son fanáticos del anime y el nombre su bebé se inspiró en Dragon Ball Z y Los Caballeros del Zodíaco

En Argentina, es normal que los padres, a la hora de elegir el nombre para su bebé, se vean inspirados en sus novelas favoritas, sucesos como el Mundial Qatar 2022 o famosos. En este caso, una pareja se inspiró en dos series de anime icónicas, que marcaron un antes y un después en la vida, para definir el nombre del pequeño que nació en Río Gallegos.

El 14 de julio se celebró el nacimiento de Milo Gohan, cuyos nombres hacen referencia a dos personajes clásicos de las series manga de Dragon Ball Z y Los Caballeros del Zodíaco.

Talita Buchhorst y Mauro Castillo son una pareja que decidieron dar el siguiente paso en su relación trayendo al mundo a su primer hijo. Él es fanático de Los Caballeros del Zodíaco desde 1995, y ella desde muy pequeña de Dragon Ball Z. Los cruceños, enamorados de los protagonistas de estas historias, decidieron que su hijo lleve por nombre un recuerdo especial de sus infancias.

¿Quiénes son “Milo” y “Gohan”?

Por un lado, Milo, el primer nombre del bebé, fue inspirado por un personaje de Los Caballeros del Zodíaco. En el programa, es reconocido por el Caballero Santo de Oro de la constelación de Escorpio, es por eso que es identificado como uno de los doce guerreros más poderosos.

Él es Milo, uno de los personajes principales de Los Caballeros del Zodíaco. Foto: Pinterest

El luchador tiene un largo cabello azul, ojos celestes y lleva una armadura dorada que representa al signo. El joven es visto en el anime como un caballero valiente, que nada le teme, fiel a sus ideales, que respeta a sus compañeros.

Por otra parte, Gohan, el segundo nombre del pequeño, es identificado en Dragon Ball Z como el hijo mayor de Gokú, el protagonista de la historia que atrapó a todos los jóvenes. En los episodios, es reconocido como un ser mitad humano y mitad saiyano, una especie de extraterrestre de guerreros con poderes sobrenaturales.

Él es Gohan, el hijo mayor de Gokú de Dragon Ball Z. Foto: Captura

El personaje preferido de la madre tiene el pelo y ojos negros y, mayormente, lleva un traje de artes marciales, aunque, en algunas ocasiones, se lo ve con un divertido disfraz de superhéroe, conocido como el Gran Saiyaman, para que el resto no lo reconozca y, de este modo, ocultar su identidad.

“Pensamos en ponerle otro nombre más arriesgado, pero no me lo permitieron”, comentó Talita a LaUniónDigital. Luego, explicó qué nombre soñaba con ponerle a su hijo cuando era más chica: “Cuando era más pequeña, yo pensaba en ponerle Tronx, pero es muy extravagante, además, no le podía poner un nombre tan japonés, tenía que buscar uno que combinara con mi apellido (Castillo). Le pusimos Gohan de segundo nombre para que de grande, si le gusta, que lo use”.

La madre, muy feliz con el nombre que escogieron con su pareja, indicó que “a los de nuestra edad para abajo, les encanta el nombre. Muchos nos dicen ‘cómo me hubiera gustado que mis viejos me pongan así’”. En el caso de las personas mayores, comentó que aún los siguen retando y que incluso a los abuelos del pequeño todavía les cuesta aceptar la elección, pero que, sin embargo, ya se acostumbraron.

Las personas que escucharon el nombre por primera vez no notaron que era por el anime: “Los que no saben nos dicen, ‘qué lindo nombre, qué original’. Hasta que les decís de dónde viene y les cambia la cara. Pero, ¿por qué no le voy a poner algo que a mí me gustó toda la vida?”, indicó Talita.