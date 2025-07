Lo estás usando mal: la costura que hay que quitar sí o sí de los abrigos largos

Aunque la moda cambia constantemente, hay errores que se repiten año tras año sin que muchos lo noten. Uno de los más comunes —y que probablemente hayas cometido sin darte cuenta— está relacionado con los abrigos largos y americanas.

En pleno invierno 2025, los expertos en estilismo lo siguen marcando como un no rotundo: no quitar la costura en forma de cruz que traen estos abrigos en la parte trasera.

¿Para qué sirve la cruz de los abrigos?

La costura en forma de “X” que suele verse en la parte inferior de la espalda de muchos tapados no es decorativa, ni forma parte del diseño. Se trata de un pespunte temporal, que los fabricantes colocan para que la prenda no se deforme durante el transporte o exposición en tiendas. Está pensada para mantenerse hasta el momento en que el comprador se la lleva puesta. Sin embargo, muchas personas no la quitan nunca, lo que arruina por completo la caída natural del abrigo.

¿Debo cortar esa costura? Sí, y cuanto antes

Sí, tenés que cortarla apenas lo comprás. Así lo dejó claro el diseñador Juan Avellaneda, referente de la moda española, quien en un video viral en TikTok expresó su frustración:

“Me pasaría la temporada de abrigos con tijeras en mano cortando las cruces de los abrigos”, explicó.El clip superó el medio millón de visualizaciones y desató un debate en redes, donde usuarios coincidieron en que este pequeño detalle puede marcar una gran diferencia en cómo se luce una prenda.

¿Qué pasa si no la saco?

Si dejás esta costura puesta:

El abrigo pierde movilidad y no se adapta bien al cuerpo .

Las aberturas traseras no se despliegan , por lo que el diseño original se ve distorsionado.

Puede dar una sensación de descuido o ignorancia en moda, sobre todo en ambientes laborales o formales.

Otros detalles que no podés pasar por alto

Además de la costura trasera, muchos abrigos y sacos también traen bolsillos cosidos de fábrica. Están cerrados por la misma razón logística y también deben abrirse si se van a usar. Aunque hay quienes prefieren mantenerlos así por estética, lo ideal es liberarlos si necesitás funcionalidad o mejorar el ajuste de la prenda.