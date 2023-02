Gran Hermano: noche de mútiples nominaciones con una participante “fulminada” en placa

En una noche de votos muy dispersos, la novedad fue el estreno de la “fulminante”. La primera en usarlo fue Julieta y apuntó directo a Camila. La última participante en entrar perdió a su principal aliado en la casa: Alfa, el último eliminado.

En esta ocasión, la casa se dividió en dos partes: por un lado, quienes fueron en contra de Nacho y Lucila, y estos dos últimos tratando de llevar a placa a las protegidas de Romina, quien es la líder de la semana y deberá salvar a un participante.

Camila fue fulminada

Sin embargo, se sabe que con apenas siete participantes en juego, las posibilidades de quedar en placa para todos son muchas. Tanto Marcos, como Daniela y Lucila destacaron lo difícil que es elegir a quien nominar dada la afinidad que a esta altura se tiene con los compañeros.

Quienes quedaron nominados este miércoles

“Es loco ser la primera fulminada. Pero no me molesta, siento como un alivio. Sabía que iba a ir a placa de todas maneras”, dijo Camila. Al haber tenido ese voto definitivo, los participantes no pudieron votarla y fue directo a placa.

Todos los nominados de Gran Hermano de esta semana

La estrategia de Julieta fue que esos votos que seguramente estaban destinados a Camila se dispersaran. Evidentemente lo consiguió: de siete participantes, cinco fueron a placa.

Solo quedaron afuera de los nominados Romina, por ser la líder de la semana, y Marcos, a quien la exdiputada le dio un voto y por descarte.

Así, los candidatos a irse el próximo domingo son: Camila, Daniela, Julieta, Nacho y Lucila.