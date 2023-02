Gran Hermano: dos nuevos integrantes revolucionaron la casa y todos los ojos están puestos en Marcos.

Cuando parece que la eliminación de un concursante de Gran Hermano va a desencadenar en una casa “aburrida”, la producción siempre tiene un as bajo la manga para sorprender al público. Este domingo quien tuvo que abandonar la casa por decisión de la gente con el 52,83% de los votos fue Walter “Alfa” Santiago.

Durante la noche del lunes, quienes aún continúan en carrera fueron sorprendidos con el anuncio de Santiago del Moro, el conductor del reality. Sucede que en una de las entradas a la casa, el periodista le comunicó a los participantes que ingresarían dos nuevos integrantes a la casa más famosa del país.

Las valijas que Santiago del Moro mostró para anunciar el ingreso de los nuevos integrantes. Foto: Captura

En las redes sociales ya habían vaticinado que serían dos perros los que entrarían a Gran Hermano, tal como había sucedido en otras ediciones del programa. Sin embargo, los concursantes no tenían ni idea y, mucho menos, se lo esperaban. Pero en una de las entradas, del Moro les dijo que se acercaran a la puerta para conocer a los nuevos.

Se trataba de dos cachorros, hermanos, que fueron rescatados por un refugio y que los pueden adoptar incluso los mismos concursantes. Si bien al principios los peludos se vieron un tanto estresados por los gritos, con el paso de los minutos los “hermanitos” pudieron calmar su emoción y estuvieron todos más tranquilos.

Marcos, el participante que más se está preocupando por los perritos

La comunidad de Twitter enloqueció cuando los vio a los participantes compartiendo tiempo con los cachorros. Si bien algunos fueron criticados por su actitud, como Camila, otros recibieron gran apoyo por parte del público, como Marcos. El salteño quedó flechado con los cachorros a quienes bautizaron “Moro” y “Caramelo”.

Durante la mañana del martes, Ginocchio fue el primero en levantarse y preocuparse por el bienestar de los perros que lo persiguieron por toda la casa. Incluso, lo siguieron hasta el confesionario, y aunque intentó que queden del otro lado, no lo logró. Como no podía ser de otra manera, los clips no tardaron en llegar a la red social del pajarito azul y ya se viralizaron muchos videos en la aplicación.