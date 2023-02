Gran Hermano: Julieta no se calló y enfrentó a Alfa horas antes de la eliminación.

La casa de Gran Hermano está cada vez más vacía pero los conflictos siguen a flor de piel, aunque ya queden pocos participantes. Sin dudas, esta edición marcó un antes y un después en el reality más famoso del mundo y es que ni los concursantes, ni el público se asemejaron con los de ediciones pasadas.

Tras la eliminación de Walter “Alfa” Santiago el domingo con el 52,83% de lo votos, el concursante tuvo que abandonar la casa más famosa del país. Sin dudas, se trató de una de las placas más difíciles y que, hasta último momento, mantuvo a todos expectantes sobre lo que podía llegar a pasar. Y es que el participante se vio cara a cara con Romina Uhrig, quien fue su aliada durante mucho tiempo.

Alfa y Romina discutieron a los gritos. Foto: Captura

Sin embargo, después de varios meses y diferentes conflictos, su relación se fue desgastando cada vez más. Aunque todo empezó a ser más tenso con la entrada de Camila Lattanzio a la casa. La cantante de 21 años estuvo muy cercana desde que ingresó al participante de 61 años, tanto que su vínculo se cuestionó por demás.

La relación de Camila y Alfa incomodaba a la casa.

Antes de su eliminación, Alfa se enfrentó a Julieta sin filtro

Alfa tuvo varias semanas complicadas en el último tiempo, en donde comenzó a enfrentarse con quien se llevó muy bien durante toda su estadía y una de ellas es Julieta Poggio. Durante el fin de semana, algunos fanáticos se encargaron de revolucionar la casa con algunos gritos. Según pudieron escuchar los participantes, los gritos fueron contra Camila, ya que había votado a Romina.

Julieta se encargó de que el resto de los concursantes supieran lo que había pasado y esa actitud no le cayó nada bien a Alfa. “Yo contra vos nunca tuve nada”, comienza diciéndole Walter y la bailarina no se quedó callada: “Yo tampoco”. Sin embargo, el participante se encargó de tomar la posta en la discusión.

“Pará. La vez pasada yo te algo que no me gustaba de vos. Que vos te llevabas por el chisme, el chusmerío y el conventillo. Yo no soy ni chusma, no me gusta el conventillo y cuando vos me dijiste algo a mí, yo no le dije a nadie”, arremetió Walter. Pero Poggio no se quedó callada: “Yo dije lo que escuché y vos dijiste lo que escuchaste”.

“Yo escuché bien clarito: ‘Camila, Romina te votó’”, aseguró el concursante, pero Julieta lo desmintió: “Yo escuché: ‘Romina, Camila te votó’ y después gritaron: ‘Camila traidora’. Si voy con Romi, no es porque ella me controla, es porque es mi amiga Alfa y no la voy a dejar sola cuando ella está mal”, sostuvo.

Alfa y Julieta se enfrentaron por unos gritos del afuera. Foto: Captura

“Vos te pegas permanentemente con Romina. Yo contra vos no tengo nada, que ahora me de cuenta que Romina es una traidora y que lo único que está siendo es jugar”, continuó Santiago con su defensa. Sin embargo, Julieta no estaba dispuesta a dar el brazo a torcer y le repitió qué dijeron en los gritos. Pero nada fue suficiente para Alfa: “Camila no la votó a Romina”.