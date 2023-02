Julieta Poggio de Gran Hermano y su look más urbano: bucaneras, crop top y minishort.

Julieta Poggio volvió a marcar el pulso en la moda del verano. La contendiente del reality show más famoso del país, Gran Hermano, no tiene la necesidad de estar aún afuera, ya que por sí sola su fandom y popularidad crecen.

Julieta de Gran Hermano cautivó a todos en microbikini.

Justo esta semana se hizo viral la participante, por el hecho de que ha estado dando vueltas su nombre por varios medios, donde reveló ante las cámaras que se aburría debido a la poca cantidad de actividades y distracciones que había en el encierro.

El look de Juli de Gran Hermano, quien ya lleva más de 38 mil 'likes' en su Instagram Foto: @poggiojulieta

Sin embargo, desde afuera Poggio desconoce todo el respaldo que tiene de sus seguidores, algo que se expresa en su Instagram. Tal cual en una de sus fotos: “Summer vibes” que fue el título de una de sus varias sesiones, a la fecha alcanzó los 32 mil ‘likes’ aquella publicación de la bailarina.

Julieta de Gran Hermano sigue marcando el pulso en la moda, aun estando en el encierro de la casa-estudio Foto: @poggiojulieta

En las fotos se ve modelar a la actriz con un look que guarda mucha relación con su característica personalidad, los cuales siempre bordean mucha sensualidad y ‘beboteo’. El audaz outfit reza en la remera las palabras de “Super Fresh” y es que así luce, totalmente radiante y fresca en esta sesión.

"Super Fresh", la remera estilo crop top que lució en 2022 Julieta de Gran Hermano Foto: @poggiojulieta

Unas botas stilettos fiteadas a las piernas hasta las rodillas, similar a las bucaneras, en color verde neón, que combinan con la mini bag en verde pasto. Mientras, el resto del outfit es una remera estilo crop top en lila y estampado con frutillas, un mini short de jeans con un cinturón blanco y hebilla texana, en juego con los lentes de sol en armazón del mismo color.

La 'chica reality' quien modeló para varias marcas argentinas, marca la nueva tendencia para 2023 Foto: @poggiojulieta

¿Qué hacía Julieta Poggio antes de Gran Hermano?

La modelo ya era conocida antes de entrar a Gran Hermano, participó de varias series y películas con reconocidos actores del país. También formó parte de la obra de teatro “Amor Propio”.

Cuando niña, Julieta Poggio, apareció en diferentes programas para Discovery Kids, donde ya mostraba mucho desplante ante las cámaras.