Gran Hermano: Alfa lloró en el debate al ver la casa en vivo y aclaró algunas situaciones.

En la noche del domingo, Gran Hermano vivió un de las galas más picantes desde que comenzó el programa y es que la emisión logró superar los 26 puntos de rating en el mano a mano de Romina Uhrig y Walter “Alfa” Santiago. El concursante de 61 años estuvo muy cerca de ser elegido para quedarse, pero con el 52,83% de los votos del público abandonó la casa más famosa del país.

Santiago del Moro, conductor del reality, no pudo recibirlo el domingo en el estudio, por lo que directamente se encontró con el concursante en el debate del lunes. Alfa permaneció en la casa por 118 días y era uno de los participantes que estuvo desde que comenzó el programa de televisión.

El tenso cruce de Alfa con los panelistas del debate

Walter aprovechó el debate para aclarar diferentes situaciones que vivió con sus compañeros, aunque primero se vivió un momento triste. Y es que con el primer tape, el concursante no pudo contener las lágrimas al ver por primera vez la casa sin su presencia. Luego aseguró que es difícil porque era su rutina, extraña a sus compañeros y estar dentro.

Alfa decidió aclarar en vivo la situación que ocurrió con Coti en la habitación

“Estaban haciendo bromas, estaban haciendo chistes. Fue dentro de un contexto de una broma, se tomó lo mío como que fue algo terrible y yo me di cuenta. Lo tomaron dos personas, porque Coti no dijo nada”, comenzó diciendo Alfa ante la consulta de Gastón Trezeguet.

“Se fueron a la habitación de enfrente y la agrandaron de una manera terrible”, aseguró Walter. “La verdad que es muy difícil hablar con vos porque para todo tenes una respuesta, no te entra una bala”, arremetió Nancy Pazos contra Alfa que aseguró que desde que el conductor los advirtió, comenzó a ver la casa de una manera diferente y entendió que todo era un juego.

Laura Ubfal arremetió contra Alfa en el debate de Gran Hermano

“Los extremos te llevan del amor al odio y eso es lo que te sacó de la casa. Empezaste como un personaje divertido, la gente te quería, las mujeres te adoraban, aparecían novias de Alfa por todos lados. Pero lamentablemente apareció muy de a poco tu lado oscuro, te llenaste de bronca y odio”, comenzó diciendo Ubfal.

“Se vio un Alfa maltratador, misógino, gordofóbico, con odio con todo el mundo”, atacó Laura y agregó: “Ariel despertó en vos ese odio”. “Lo de Ariel fue más allá, no es una cuestión personal pero el día que estábamos todos en el zoom y me trató a mi de que estaba sometiendo a una mujer vulnerable, yo me lo quería comer crudo porque me quería sacar de la casa con ese argumento”, contestó sin titubear el recientemente eliminado.