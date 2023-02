Los mensajes del novio de Julieta de Gran Hermano que confirmarían una infidelidad.

Desde que comenzó Gran Hermano que la vida de cada uno de los participantes del reality salió a la luz. Muchos en las redes sociales compartían imágenes de los perfiles personales de los concursantes y cada vez se fueron conociendo más detalles de la intimidad de cada uno. Un claro ejemplo de esto es Julieta Poggio.

La actriz y bailarina de 21 años ya era una personalidad conocida en las redes sociales, pero todo aumentó a niveles impensados desde que inició el programa conducido por Santiago del Moro. Desde que ingresó que dejó bien en claro que estaba muy enamorada de Lucca Bardelli, su novio hace más de un año.

Lucca y Julieta son novios desde mayo de 2021. (Instagram Lucca Bardelli)

Pero no todo parece color de rosas y es que desde el principio que a Julieta la vincularon con Marcos Ginocchio y el público hizo fuerza desde un principio para que estén juntos. Sin embargo, nada hizo que Poggio cambie de opinión y se mantiene fiel a Lucca, quien no parece estar haciendo lo mismo con ella.

"Gran Hermano": el ida y vuelta entre Julieta y Marcos que descolocó a todos (Foto: Twitter)

Los chats del novio de Julieta que lo incriminan

Sucede que algunas horas atrás se viralizaron unos chats que publicó una joven en su cuenta personal de Instagram. La chica en cuestión es Rocío Galera, quien había compartido unos supuestos mensajes que había intercambiado con Mauro Icardi, aunque el futbolista sostuvo que no eran reales.

Galera reveló los chats que tuvo con Mauro Icardi a través de Instagram Foto: Archivo Web

En cambio, esta vez, optó por mandar al frente a Bardelli, quien ya fue varias veces acusado de haberle sido infiel a Poggio. “Este es un chamuyero, después sube que la ‘ama’ para colgarse de su cama y desde que Ju entró a GH que la engaña”, comenzó escribiendo la joven y agregó: “Soy fan de Juli, me parece buena chica. Ojalá se entere que la engaña, así le da bola a Marcos”.

Rocío Galera Foto: Archivo Web

Luego, se puede ver la captura del chat de la aplicación de Meta: “Bebé, me volves loco”, respondió Lucca a una historia de Galera. “Creo que ya fui clara con vos”, contestó tajante Rocío. “Decime cuando vuelvas a Luján. Te busco, quiero que hablemos”, le pidió el novio de la concursante.

“Vos tenes novia, encima es una diosa Juli ya lo hablamos. Respetala por lo menos hasta que salga de la casa y ahí aclara qué vas a hacer. Cero códigos vos, no podes se así”, lanzó sin censura la joven.

Los mensajes del novio de Julieta de Gran Hermano que confirmarían una infidelidad. Foto: Twitter

Sin embargo, eso no fue suficiente para Lucca quien apuntó contra las actitudes de su novia en el reality: “Ya lo hablamos y no es que no tenga códigos, veo lo caliente que está con Marcos, y vos me re gustas. El país está bien lo alzada que está. Hasta Cami se dio cuenta como lo coquetea, y me hablas de códigos a mí”, sentenció Bardelli.

Cabe aclarar que en la captura ya se veían mensajes anteriores, que la joven no compartió, y tras la viralización decidió poner en privado su cuenta de Instagram. Fue Pampito quien publicó en Twitter las capturas y ahora circulan por todos lados.