Julieta Poggio maltrató a uno de los cachorros de “Gran Hermano” y el video generó indignación en las redes

Julieta Poggio es una de las participantes más polémicas que quedan en la casa de Gran Hermano. Pero tras el ingreso de dos cachorros, luego de la eliminación de Alfa, la modelo es una de las candidatas a ser eliminada debido a los recientes maltratos que tiene hacia los perritos.

Julieta Poggio Foto: Telefe

Caramelo y Moro son los nombres de los cachorros, quienes no solo son los mimados por algunos de los participantes y los más queridos por el público. Por eso, no solo no perdonan que Julieta no sea cuidadosa con el trato a los perritos, sino que también discrimina a Moro por tener pelo negro.

Si bien esta semana fue salvada por Romina Uhrig, quien gano la prueba de liderazgo, si queda nominada de nuevo puede ser una de las próximas en salir. Ya que los fans del reality piden la eliminación de Poggio.

Poggio ya había sido acusada de maltratar a su propia mascota, luego de que contara que no la quiere por ser “vieja, ciega, alzada y lesbiana”. A quien también le deseo la muerte durante una conversación con Daniela Celis.

Por estos hechos, los espectadores temen por la salud de los cachorros, que tienen menos de tres meses.

¿Quién es Gran Primo y por qué está relacionado con Julieta Poggio?

Tras la última salvación de Romina Uhrig, muchos televidentes armaron la teoría de que hay un suplente de Gran Hermano llamado Gran Primo. Este suplente no solo ayuda a determinados participantes a que se queden, sino que también les pasa información del exterior.

Ante esto, los fans empezaron a grabar videos de la casa y a conspirar en contra de Gran Hermano. Debido a que hay estrategias o situaciones que le parecen anormales para el juego.

Si bien la producción de Telefe y Santiago Del Moro todavía no pronunciaron nada al respecto. Muchos otros televidentes creen que es parte del juego y de las estrategias de los participantes.