Gran Hermano: Alfa atacó a Romina en una feroz discusión y la exdiputada rompió en llanto

A medida que pasa el tiempo dentro de la casa de Gran Hermano los participantes se van alejando de algunos concursantes y acercando a otros. Y si había una relación que se caracterizaba por ser inestable era la de Romina Uhrig y Walter “Alfa” Santiago. Sucede que ambos participantes congeniaron desde el primer momento, pero cada vez se van notando más asperezas entre ellos.

Desde el ingreso de Camila Lattanzio a la casa, el 16 de diciembre, la relación entre la exdiputada y el participante de 61 años comenzó a tensarse cada vez más. Los concursantes ya protagonizaron varias discusiones que dejaron un clima tenso dentro de la casa, sin embargo, durante las últimas horas parece que una pelea entre ellos marcó el fin de la relación.

¿Qué pasa entre Camila y Alfa en Gran Hermano?

Por qué Alfa y Romina se pelearon: los gritos del afuera en el centro de la escena

Durante una de las últimas noches, Alfa se encontraba en el jardín de la casa más famosa del país, sin saber lo que se venía. En los sillones también estaban Ariel Ansaldo y Camila, quienes junto al participante escucharon los gritos provenientes del afuera. Aparentemente, y según lo que entendió Walter, se trató de una advertencia para él.

Alfa fue alertado por gritos del afuera. Foto: Captura

“Ole, ole, ole Alfa. Alfa tené cuidado, Romina deja de hacerte la boluda”, habrían sido las palabras que escuchó el concursante. Y si bien sus compañeros intentaron tranquilizarlo, rápidamente se dirigió a hablar con la exfuncionaria quien estaba en la habitación y quiso saber qué habían gritado. Alfa le contó y la reacción de Romina no le gustó nada: “Tomátelas”, contestó Uhrig.

Alfa y Romina discutieron a los gritos en la casa de Gran Hermano

“Bueno, tomátelas. No me digas así a mí”, le reprochó rápidamente Walter. “Yo no me hago la boluda con vos, al contrario”, aseguró Romina. “Para mí con lo que vos te estás haciendo contra es el tema de tus hijas. Como una posición de víctima porque extrañas a las chicas porque estás acá”, atacó Alfa rápidamente.

“Con eso de que te ponés a llorar mientras estás mostrando la foto”, lanzó lapidario el concursante. Sin embargo, Uhrig no pensaba quedarse callada: “Te estás yendo al carajo con eso, porque yo no me hago la víctima. A mis hijas no las utilizo. Si pongo la foto de mis hijas es para que vean que las tengo siempre presente”, sostuvo y agregó sin filtro: “No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa”.

Sin dudas, el tema afecta mucho a Romina quien decidió irse de la habitación ya con lágrimas en los ojos: “No me hables más Alfa”, dijo mientras caminaba por el pasillo. “Yo no me meto con tu hija, no me meto con tu nieta. Y jamás hablé mal de vos, jamás te nominé y jamás dije nada. Todo lo que yo dije de vos, te lo dije en tu cara”, sentenció la participante en medio del llanto.

Aunque Alfa intentó empatizar con el sentimiento de Romina no lo logró. “Obvio que todos dejamos afectos, pero yo tengo tres hijas chiquititas y no sabes por qué estoy acá”, aseguró la exdiputada. Luego, Camila intentó que la discusión terminara, pero Walter regresó a la habitación para intentar aclarar las cosas, sin mucho éxito.

Alfa no hizo oídos sordos a los gritos del afuera. Foto: Captura

“¿Sabés qué haces todo el tiempo? Te lo voy a decir en la cara. Querés ensuciarme todo el tiempo, querés dejarme mal. Te metes en todo, en lo que comemos, en lo que no comemos, si queremos comprar cuatro dulces de leche. Todo el tiempo es discusión para vos, ¿qué tenes conmigo?”, atacó sin censura Romina.