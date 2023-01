Coti Romero sorprendió a sus fanáticos al mostrar su talento oculto: enterate cuál es

Coti Romero es una de las ex participantes de Gran Hermano que ganó mayor popularidad por su participación en el reality, por lo que no deja de estar en boca de todos. En esta oportunidad, la correntina fue viral en Twitter al compartir un video en el que muestra su talento oculto: tiene habilidad con la pelota de básquet.

A medida que pasa el tiempo, la influencer no para de sorprender a sus seguidores al revelar información de su vida privada. A través de su cuenta de Twitter, Coti subió un video en el que se la puede ver jugando al básquet y recibió muchos comentarios en el que la felicitaban por practicar el deporte.

“Bueno me estaba por ir a dormir pero me puse a ver historias viejas y les dejo un videíto, solo porque extraño jugar”, escribió Romero. En el video se puede ver que la ex participante de Gran Hermano sale corriendo desde mitad de cancha, lanza la pelota y convierte un doble.

“Me pidieron que suba más, lo último que tengo. Tengo una técnica horrible lo sé”, escribió más tarde Coti. Sin embargo, sus seguidores le respondieron y elogiaron su práctica. “Buena jugadora dentro y fuera de la cancha. ¿Podrán?”, “sos la mejor del mundo”, “todo bien haces crack”, “cuando yo pensaba que no podías se más perfecta me sales con esto Constanza”, fueron algunos de los tantos comentarios que recibió la correntina.

La Liga Femenina de Básquet invitó a jugar a Coti

El video de Coti pasó por toda la red social del pajarito, tal es así que hasta La Liga Femenina de Básquet lo vio. “Dale que los fans te están esperando en La @LFBArgentina. Bueno, nosotros también”, le dijeron desde la cuenta oficial de La Liga. “Yendo”, le contestó Romero.

También, el Club Regatas de Corrientes le dejó un mensaje a Constanza. “Cuando quieras te esperamos para entrenar con el equipo de la ciudad”, escribieron para invitar a la reconocida ex participante de Gran Hermano.