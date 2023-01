La revelación de Coti Romero que generó polémica en las redes: “No me gusta...”

Coti Romero, la correntina de Gran Hermano, volvió a estar en boca de todos al revelar que no le gustan varias cosas que son típicas para los argentinos. “No me gusta mucho el dulce de leche”, aseguró la influencer y generó polémica por sus preferencias.

Coti y Alexis, “El Conejo”, fueron entrevistados por el streamer Boffe GP y contaron algunas intimidades. La ex participante de Gran Hermano revolucionó las redes al compartir sus preferencias con las comidas. Para muchos es algo “raro”.

Coti Romero Foto: Instagram

“Yo se que me van a re bardear”, adelantó Coti. Pero la realidad es que “no me gusta la milanesa, no me gusta el chocolate negro, no me gusta mucho el dulce de leche”, expresó ella.

Pero eso no es todo. “Café no tomo, no tomo mate tampoco”, agregó Coti. “¡Ay, basta”, pidió el youtuber que no podía creer lo que escuchaba. Sin embargo, la correntina siguió con su lista: “No me gusta la naranja, el limón, el pomelo, los alfajores”, afirmó.

Cuando Constanza dijo que no come alfajores, “El Conejo” miró a la cámara con mucho asombro. “El alfajor no le gusta. No, si es una cosa de locos”, dijo el cordobés.

Coti Romero aseguró que no piensa en reconciliarse con Julieta Poggio

A principio de 2023, Coti Romero quedó eliminada de Gran Hermano después de tener a toda la casa en su contra. Después de haber realizado la nominación espontánea, la correntina se peleó a gritos con Julieta Poggio y desde ese día rompieron su amistad.

En una entrevista con Mañanísima, la influencer fue consultada si piensa volver a tener vínculo con Julieta fuera de la casa. La ex participante respondió: “cuando yo salí pensaba que sí. Decía: ‘El día que Julieta salga y vea cómo hablé de ella, sí’. Porque jamás dije nada malo de ella”.

Sin embargo, “después de ver muchas cosas que hablaron adentro de la casa, y siguen hablando, haciendo comentarios feos de mí, digo que no”, aseguró Coti. “Julieta se burló de mis orígenes. Dijo ‘caca, mier..’, porque yo soy de Caá Catí. Eso me pareció feo. Entonces, no quiero tener relación con esta gente afuera”, agregó.

“No entendieron nunca nada. No supieron separar que lo que hice yo adentro de la casa fue un juego. Esa gente no me suma”, concluyó Coti.