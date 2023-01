Coti Romero sorprendió con un look muy sensual: body rojo y jeans con cadenas para la gala de Gran Hermano

Desde que salió de Gran Hermano, Constanza Romero, más conocida como Coti, no deja de sorprender a sus seguidores con los impactantes outfits que elige para cada gala de debate con Santiago del Moro y los panelistas.

Coti visita el programa que conduce Santiago del Moro para debatir sobre lo que pasa en la casa más famosa del país. Desde afuera, la correntina le hace el aguante a Alexis, “El Conejo”, el cordobés que se convirtió en su pareja.

En esta oportunidad, la ex jugadora recibió muchos corazones rojos y prendió fuego las redes sociales con un body rojo brilloso y un cut out jeans de color blanco con cadenas plateadas. Entre sus accesorios se pueden ver un reloj, un collar y, por supuesto, no podía faltar su rosario en su brazo izquierdo.

Constanza Romero se llevó todas las miradas de sus seguidores con su outfit. Foto: Instagram

Además, la influencer tenía un maquillaje con brillos en los ojos y de peinado una cola baja tirante que le permitió lucir mejor su make up.

Constanza Romero la rompió con su look para la gala de Gran Hermano. Foto: Instagram

Coti Romero contó quien cree que va a ganar Gran Hermano

La ex participante de Gran Hermano dio una entrevista en LAM y dijo que, pese a que ella desea que Alexis llegue a la final del reality, considera que hay otro jugador que se va a consagrar ganador en esta edición.

“Yo pienso que quizás pueda ganar Marcos. Quizás no es lo que quiera, pero...”, señaló Coti en su diálogo con Ángel de Brito. “Si bien pienso que tiene muchas chances Marcos, me gustaría que gane el Cone pero también veo a Romi y me gustaría, si no entro yo de nuevo, que sea ella quien gane”, concluyó.