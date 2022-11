Las mejores fotos de Constanza Romero antes de entrar a Gran Hermano 2022

Constanza Romero o más conocida como Coti es una de las participantes que más protagonismo tomó dentro de la casa de Gran Hermano en los últimos días. Tiene 20 años, nació en Cáá Catí, Corrientes y antes de ingresar al reality, robaba cientos de corazones con sus fotos en Instagram.

La rubia, que estudia Kinesiología en la Universidad Nacional del Nordeste, pasó a tener un rol protagónico en los últimos días dentro de la casa, primero, por su relación que comenzó con otro de los participantes de la casa: Alexis “Conejo” Quiroga. Fue la segunda pareja en conformarse, después de Juliana y Maxi.

Coti de GH 2022

Coti antes de ingresar al reality

El joven contó que es apodado “Conejo” por su incontenible deseo sexual. Y ella no se quedó atrás y aseguró antes de entrar al juego que iba a usar sus dotes para seducir y algo más.

“No me molesta que la gente en la casa me mire, quiero ser la protagonista. Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad”, había dicho ella.

“Me presenté en once certámenes de belleza y no perdí en ninguno”, fue otra de las cosas que dijo antes de ingresar.

Coti de Gran Hermano

La correntina, meses antes a entrar a GH

Previo a entrar a GH 2022, Coti hacía de su belleza la fortaleza de su cuenta de Instagram. En la red social, la chica suma más de 375 mil seguidores, de los cuales más de 260 mil comenzaron a seguirla desde que ingresó a la casa más famosa del país.

Coti, previo a entrar a la casa

Coti le contó a Julieta cómo fue su encuentro íntimo con Conejo

“O sea, es lo más, ¿entendés?”, el dijo la correntina a Julieta Poggio, muy emocionada por como se dio el encuentro íntimo con conejo. El video se volvió viral en las redes.

Coti y Julieta hablando del encuentro íntimo con Conejo Foto: Captura de video

Coti, siempre sonriente, agregó: “No, tipo él, cómo conocía todo, boluda. Fue mucho. Yo dije ¿qué? Sin hacer ruido, en una posición que no me suele gustar, muy quietitos, con la cámara y todo, igual lo logramos”. Y Julieta compartió su felicidad: “Ay, no, no, no. ¡Re loco! Qué lindo. Te felicito”.