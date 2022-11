Minifalda y top de red: El último look de Julieta Poggio de Gran Hermano en Instagram junto a su novio

No se puede discutir que Julieta Poggio, es una de las participantes favoritas dentro de la casa de Gran Hermano. No solo tiene el apoyo de los usuarios en las redes sociales, sino también de múltiples famosos que se divierten con las ocurrencias de la joven de 20 años.

Julieta Poggio conquistó en TikTok con su total black. Foto: Para Ti

Uno de los romances más esperados dentro de la casa es el de Marcos con Julieta. Se volvieron virales algunos videos de Ginocchio queriendo acercarse a la influencer de una manera muy atípica y algo tímida.

Sin embargo, la favorita no pudo percibirlo y aseguro que era una pena porque estaba muy enamorada de su novio, Luca Bardelli. De hecho, afirmó que no podía parar de llorar antes de entrar a la casa cada vez que lo veía. Sin dudas no tiene ojos para otro hombre.

Julieta Poggio cautivó en las redes. Foto: TikTok

Así lo refleja su último posteo con su pareja, a quien le dedica un hermoso mensaje en Instagram: “Te amo para siempre”. Su look es mega tren en esta temporada, minifalda de jean con volados junto con un croptop de red y una mini bag.

Julieta Poggio Foto: instagram

Las declaraciones del novio de Julieta Poggio

Frente al shippeo entre estas dos personas en la casa más famosa del país, Luca se vio obligado a hablar sobre el tema y su confianza hacia la modelo.

Julieta Poggio junto a Lola Latorre

“Entiendo la idealización de la gente porque quieren ver al pibito fachero con la mina linda, como pasa en las series y las películas, pero deberían tener en cuenta la parte humana”, expresó. Y agregó: “El amor existe, no sean tan envidiosos, en algún momento lo van a encontrar. Crean en el amor y sáquense el pelotudeo de la mente”.