Gran Hermano: Constanza Romero hizo referencia a Santi Maratea por los incendios en Corrientes y él reaccionó

Constanza Romero, la correntina de Gran Hermano, no deja de llamar la atención de la gente. Esta vez, hizo referencia a la ayuda solidaria que hizo Santi Maratea a su provincia por los incendios a principio de año, el influencer compartió ese video y los usuarios le reprocharon por esto.

La correntina quedó nominada y puede ser una de las próximas participantes en abandonar la casa más famosa del país, por eso, muchos fanáticos del reality creen que Coti se refirió a Santi Maratea para quedar bien con el público.

“Nosotros pedíamos ayuda a dos manos y Santi fue el único que apareció. Cuando aparece Santi ahí recién apareció la Nación, pero para eso ya estaba todo prendido fuego Corrientes, ya no existía más lo verde”, dijo la correntina.

“Gracias a Dios se recuperó rapidísimo. A mi pueblo llevaron un camión de bomberos, se fue a Caa Cati”, agregó Coti.

La reacción de Santi Maratea al ver el video de Coti

Ante la repercusión del video, el influencer reaccionó a los dichos de Constanza y escribió en su cuenta de Twitter: “Aguante corrientes y aguante Caa Cati”, junto a un corazón rojo. Luego de unas horas, Maratea subió historias a su cuenta de Instagram manifestando lo sorprendido que estaba por el enojo de la gente al responder el video de la jugadora de Gran Hermano.

“Les vengo a traer un nuevo episodio de este programa llamado ‘¿por qué están hablando de mi en Twitter hoy?’”, comenzó diciendo Maratea. “En el capítulo de hoy: Coti, de Gran Hermano. Me llega un video de Coti hablando con “La Tora” de mí, entonces yo lo subo a Twitter y se me ocurre poner ‘aguante Corrientes y aguante Caa Cati’”, continuó el relato.

“800 mil personas vieron el tuit, se recontra picó y yo no puedo creer el fanatismo por Gran Hermano. No te voy a decir que yo no lo veo. Como todo el mundo, o casi todo el mundo, lo veo a través de Twitter y porque dos youtuber que sigo hablan del tema. Obviamente sé todo lo que pasa, siempre a través de la mirada de Boffe, de “La Faraona” o de Twitter, contó el influencer.

“En este caso me sorprende lo que detestan a Coti. ¿Se pueden calmar? Yo obviamente con ningún participante me engancho demasiado, entiendo que a cualquiera de los que están ahí los podes amar u odiar como a cualquiera de nosotros”, manifestó el joven.

“Si van a ese tuit, todos dicen ‘no le creas’, ‘hija de p... lo hace por estrategia’, ‘se quiere colgar de vos’. Yo creo que se olvidan de que hay cámaras. Aparte yo puse ‘aguante Corrientes y Caa Catí”, ni la nombré a Coti y estalló todo. Por otro lado, nunca me van a prohibir demostrarle mi amor a Corrientes”, explicó Santi.

Por último, cerró el video mostrando los regalos que recibió por parte de las diferentes localidades que ayudó durante los incendios en Corrientes. “Así que wacho conclusión de todo, aguante Corrientes y aguante Caa Catí”, concluyó.