Coti Romero y una gran duda en Gran Hermano: ¿está embarazada de Conejo?

En la casa de Gran Hermano siempre hay novedades, y en las últimas horas Constanza Romero, más conocida como Coti, quedó en el centro de todas las miradas. Por las charlas que la correntina tuvo con Conejo, su pareja, se sospecha que podría estar embarazada.

¿Coti de Gran Hermano está embarazada? La charla con Alexis “Conejo” Quiroga

En los últimos días, Coti se sintió mal y esto hizo que el cordobés comenzara a dudar: dolores de panza y mareos; lo que la llevó a rechazar la comida, algo que no es habitual en la correntina, que tuvo más de un problema por su amor por la comida y la escasez que a veces hay en la casa.

Coti y Conejo tuvieron una charla privada: ¿hay embarazo en Gran hermano? Foto: Captura PlutoTV

“Me dio como asco la comida”, le contó a Conejo y este fue directo con su pregunta: “No estarás embarazada, ¿no?”. La correntina respondió rápido: “No, no digas eso. Ay, no digas eso por Dios”.

Pero luego contó: “Fui al baño y cuando hice pis, iba a tirar la cadena, y vi un chorrito así de sangre muy clarita... Tengo miedo de que sea el sangrado de implantación”; y todos los ojos volvieron a posarse en la única parejita que, por el momento, quedó dentro de la casa de GH.