De brillos y transparencias: el outfit angelado de Sol Pérez para Gran Hermano

En la gala del martes en Gran Hermano Sol Pérez se lució una vez más con su outift. Para el programa eligió esta vez un atuendo angelado de colores claros, transparencias y brillos en tono plata.

Se viven momentos de tensión en la casa más famosa del país. Luego de la expulsión de Juliana y el regreso de Agustín, La Tora y Daniela por el repechaje, los hermanitos sacaron a la luz sus perfiles más picantes de juego mientras en el exterior Santiago del Moro y todo el equipo analizan cada movimiento.

Sol Pérez llevó su look a otro nivel Foto: instagram

Entre ellas se suman las fuertes conclusiones de la modelo que no deja pasar ninguno de los detalles de cada participante. Es así como no solo se roba toda la atención con sus looks sino también con sus filosos comentarios.

Desde que comenzó el reality por Telefe la ex chica del clima siempre intentó innovar con sus ropas. Hasta ahora no repitió ninguno de los estilos e incluso con el correr de los programas subió la apuesta de sus conjuntos en búsqueda de marcar tendencia.

Sol Pérez innova con sus looks Foto: instagram/camilo_duranm

El estilismo estuvo en manos de Camilo Duran y contó también con accesorios haciendo juego y un peinado de coleta larga y lacia junto a un flequillo más descontracturado. Las fotos fueron compartidas en redes y recibieron miles de “me gusta”.

¿Qué estudia Sol Pérez?

Con una destacada carrera en los medios de comunicación que la posicionaron como una de las figuras más destacadas de la farándula argentina después de pasar por noticieros, magazines y realities, Sol Pérez en paralelo persiguió un sueño personal muy especial.

Enamora a los seguidores Foto: instagram/camilo_duranm

La presentadora de televisión estudia abogacía y le queda muy poco para recibirse: solo una materia. Según contó su plan es graduarse en el 2023 y celebrar su logro con todo. Aunque tiempo atrás confesó que por el momento no desea ejercer la profesión.