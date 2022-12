Sol Pérez estuvo en una radio con Camila Homs y contó que le encontró chats con otra mujer a un novio: “Lo eché”.

Sol Pérez tiene más de 6.4 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram y desde sus comienzos en la pantalla chica supo cómo hacer para conquistar al público. Hoy es una gran celebridad de la televisión y actualmente está participando como analista en el debate de Gran Hermano, el reality show más visto del país.

Justamente por su relevancia en las redes sociales y por el interés que tiene el público en general sobre ella, es que Sol fue convocada a República Zeta, una radio online. Estuvo de invitada junto a Camila Homs, quien protagoniza hace tiempo una polémica tras la separación de Rodrigo de Paul y la supuesta falta de atención que el futbolista está teniendo con sus hijos pequeños.

Sol Pérez Foto: Instagram

Las famosas estuvieron en el programa “Biri Biri” y contaron muchas intimidades sobre sus relaciones pasadas, las actuales y cómo vivieron cada una de ellas sus diferentes etapas en el amor.

Camila Homs y una megaproducción de fotos por su cumpleaños Foto: Instagram

La vez que Sol Pérez admitió ser “tóxica” con un novio

Sol Pérez no dudó y cometió un sincericidio frente a las cámaras. Sucede que la ex chica del clima contó una situación que vivió con un novio con el que estuvo en pareja durante más de dos años. “Le revisé el celular. Eran las tres de la mañana y estaba re dormido el pibe. Yo aproveché y dije ‘es ahora’”, comenzó contando Pérez.

“Había una compañera de la facultad que no me cerra”, aseguró Sol y continuó: “¿Podés creer que encuentro fotos de ellos en la cama en bolas?”. La revelación sorprendió al estudio, pero la anécdota no terminó ahí. “Le digo ‘¿para qué guardas esto?’ No da”, reveló y contó cómo resolvió la situación.

“Lo eché de mi casa a las tres de la mañana. No me importó nada. Y encima éramos chicos, en bondi se tenía que ir, no me importó”, sostuvo Sol. A todo esto, Camila escuchaba la historia atentamente y no podía creer las palabras que salían de la boca de la ex participante de MasterChef Celebrity.