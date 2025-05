Sol Pérez mostró cómo recuperó su figura a un mes de ser mamá y le llovieron las críticas: “Obsesionada”

Sol Pérez volvió a ser tendencia en redes sociales. Esta vez, no fue por sus opiniones en televisión ni por sus looks explosivos, sino por una imagen íntima que compartió desde su baño, donde se la ve en ropa interior y con el abdomen plano, a tan solo un mes de haber sido mamá.

“Con un hijo de 1 mes y 19 días, con una cesárea, el esfuerzo siempre trae sus recompensas. #MujeresFuertes”, escribió Pérez junto a la foto. Sin embargo, lejos de recibir solo halagos, la publicación desató una ola de comentarios críticos por parte de quienes la acusan de “obsesionarse” con su figura.

El letal descargo de Sol Pérez sobre quienes la critican

En 2025 Sol fue mamá por primera vez junto a su pareja Guido Mazzoni, y desde entonces comparte aspectos de su nueva rutina con sus más de 6 millones de seguidores. Lo hace a su manera: directa, sin pedir permiso, y siempre defendiendo su elección de vida saludable.

El descargo de Sol Pérez.

La modelo y conductora no se quedó callada. Fiel a su estilo frontal, se descargó a través de sus historias con un texto contundente en fondo negro: “No busco ser ejemplo de nada, simplemente comparto mi proceso... ¿Eso está mal?”.

En el extenso mensaje que publicó luego de la polémica, Pérez fue lapidaria: “Entrené y comí saludable todo el embarazo. También me criticaron. Mi bebé nació con más de 3 kilos y medio, no necesité suplementos gracias a mi alimentación. Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo”.

El reflexivo mensaje de Sol Pérez a tres semanas de ser madre

Y remató con una frase que refleja su postura: “Perdón por no hacer lo que la gente espera, solo hago lo mejor para mi salud y principalmente para mi hijo”.