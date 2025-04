Las primeras imágenes de Marco, el bebé de Sol Pérez: “Te amo con toda mi vida”

Tras meses de dulce espera, Sol Pérez finalmente dio a luz a su primer hijo, fruto de su matrimonio con Guido Mazzoni. Se trata de un momento de absoluta felicidad para la famosa, quien había descrito el embarazo como un proceso “raro y hermoso”.

Sol había dado la primicia en Cortá por Lozano (Telefe), programa en que se desempeña como panelista, en octubre del año pasado. “La aventura más emocionante de nuestras vidas está por empezar”, había publicado después en redes sociales.

Así fue el nacimiento de Marco, el primer hijo de Sol Pérez

La noticia fue confirmada por Verónica Lozano en su programa. Luego de estar a la espera de alguna noticia, el papá de Pérez le confirmó a la conductora que Marco había llegado a las 13.41 de la tarde. “Siendo el día viernes 4 de abril de 2025, siendo las 3:40 de la tarde, nació Marco”, expresó Lozano con emoción.

La analista de Gran Hermano 2025 dio a luz en el Hospital Universitario Austral. Allí estuvo junto a su esposo desde las 11 de la mañana aproximadamente con todos los preparativos, como su bolso con toda la ropita para su bebé.

Las primeras imágenes de Marco

Horas después del nacimiento de Marco, Sol Pérez publicó las primeras imágenes de su hijo en sus redes sociales. Junto a una foto y un video, la modelo presentó a su más grande amor. “Bienvenido Marco, te amo con toda mi alma”, expresó Pérez.

Cómo fue el embarazo de Sol Pérez

“Es un proceso donde una se tiene que volver a conocer”, había asegurado en su momento la modelo a Intrusos (América TV). “La ropa ya casi no me va, hay que elegir cosas nuevas porque una panza de embarazada no se acomoda en la ropa. Más allá de eso, hay cosas que comía siempre que ya no me gustan”, contó en aquella ocasión.

Recordando cómo fue la búsqueda, Sol había contado que todos los meses se realizaba el test de embarazo y que, una vez tras otra, le daba negativo. Eso la llevó a comenzar a culparse, preguntándose si había algo mal que estaba haciendo. Sin embargo, todo cambió un mes en que la ginecóloga le envió una serie de estudios y descubrió que estaba ovulando, finalmente pudiendo dar con el tan ansiado bebito.

Sol Pérez junto a Guido, su esposo.

Sol destacó que, a lo largo de todo el proceso, su marido siempre estuvo presente. “Él es súper compañero”, había contado a Intrusos. “Él me súper acompañó a todo y cuando se enteró de la noticia no lo podía creer”, contó.

Pérez atravesó el embarazo con alegría, guardándose el sexo del bebé como sorpresa al enterarse.

Lo cierto es que a lo largo de los meses, tanto ella como su esposo se mostraron muy emocionados y disfrutando de cada instante, preparándose para el cambio significativo que ahora vivirán al agrandar la familia.